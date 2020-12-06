إلهام شاهين: المنتج التاجر تسبب في ضياع السينما

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن تعامل بعض المنتجين السينمائيين، مع الفن بمبدأ "التاجر والمكسب والخسارة" تسبب في ضياع السينما.

وأشادت خلال ندوة الفيلم المشارك بالمسابقة الدولية بمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ42، بحضور أمينة خليل، وأحمد مجدي، والمخرج أمير رمسيس، بمنتج الفيلم، ووصفته بأنه ليس مجرد تاجر، ولكن فنان يتصدى للموضوعات المهمة: "ميبقاش تجاري بحت، قبل كده كان بيفكروا بالمنتج التجاري، وده اللي ضيع السينما، لما دخل السينما منتجين تجار مش فنانين، السينما محدش قلبه عليها غير صناعها وناسها".

وقال صفي الدين محمود منتج فيلم "حظر تجول"، إن المنتج إذا لم يخاطر بموضوعات مهمة ومختلفة في السينما "يروح يفتح محل فول أو كشري"، وتابع: "احنا بنعمل أفلام مش بتتعمل، وبنحب نعمل موضوعات مش مطروحة على الساحة".

قالت الفنانة إلهام شاهين، إن قيامها بتقبيل يد الفنانة أمينة خليل، في مشهد النهاية من فيلم "حظر تجول"، أمر لم تقم به على شاشة السينما طوال حياتها.

وأضافت خلال الندوة: "أنا مابسوتش إيد حد خالص في السينما، ولا في حياتي، ماعدا ابنة شقيقتي إلهام الصغيرة، حتى أمي التي كان حبي لها يصل للعشق الإلهي مابوستش إيدها".

وتابعت: "في مشهد النهاية بفيلم حظر تجول، أول ما بنتي التي تجسد شخصيتها أمينة خليل، قالت لي ماما، فمسكت إيدها وبوستها، مشاعر الأمومة أثرت فيا جدا".

يذكر أن إلهام شاهين، تُشارك بفيلم "حظر تجول" يشارك في المسابقة الدولية بالمهرجان، وتدور أحداثه في إحدى ليالي خريف 2013، خلال فترة حظر التجول في مصر، حول (فاتن) التي تخرج من السجن بعد 20 عاما، لتجد ابنتها (ليلى) غير قادرة على تجاوز الماضي والعفو عنها، وليس في ذهنها سوى أن والدتها قتلت والدها، في مقابل رفض تام من (فاتن) للإفصاح عن سبب الجريمة، مما يضع الابنة في صراعٍ ما بين عقلها الرافض للأم، وقلبها الذي يميل لها تدريجيا.