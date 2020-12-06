مأكولات أو مشروبات.. تعمل إيه لو عايز تأجر كشك في محطة مترو الأنفاق؟

يلجأ الكثير من أصحاب المشروعات الصغيرة خاصة المبتدئين، إلى البحث عن أماكن لإقامة مشروعاتهم بشكل قانوني ورسمي، خاصة في أماكن التجمعات والتي يتردد عليها الكثيرون يوميًا لضمان الاستفادة من ربح مناسب.

ومن أبرز الأماكن التي تكون الاختيار الأول أمام هذه المشروعات، المساحات الفارغة بمحطات مترو الأنفاق، والتي يتردد عليها الملايين يوميًا، لذا يتسائل العديد عن إمكانية إقامة مشروعًا أو ما يمسى بـ"الكشك" على أرصفة المحطات والخطوات والإجراءات المطلوبة لذلك، وفي هذا الصدد يوضح ذلك وليد حسان رئيس قسم التسويق بإدارة مترو الأنفاق.

كيفية التعاقد على مساحة فارغة في المترو

يتم التعاقد بحق الانتفاع بموقع ( قطعة أرض فضاء) أو محل بمحطات المترو بالخطوط الثلاثة من خلال المزايدات العلنية العامة، حيث يتم طرح عدد من المواقع والمحلات بمزايدة علنية عامة يتم الإعلان عنها في الجريدة الرسمية أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة، ويتم شراء كراسة الشروط والمواصفات الخاصة بالمزايدة من إدراة المشتريات والمخازن بمبنى حمامات القبة.

ويتم إرساء المزاد على الشخص أوالشركة طبقًا لأعلى سعر، ويتم تسليم المحل أو الكشك وفقًا للائحة العقود والمشتريات بالمترو.

وبين المزايدة العلنية والأخرى، تقوم الإدارة بإجراء عدد من التعاقدات لمدد قصيرة لحين إشهار مزايدة أخرى تكون لمدة تتراوح بين شهرين إلى 3 أشهر، وذلك عن طريق تقديم طلب تعاقد محدد به المحطات، والمساحة، والمدة، والنشاط المطلوبة، وإحضار صور من بطاقة الرقم القومي، وصورة من السجل التجاري والبطاقة الضريبية سارية، إذ يُشترط أن تكون المساحة المختارة لن تعيق حركة ركاب المترو، وأن يكون المتقدم لديه الأهلية لإدارة المشروع.

وبعد ذلك تقوم الإدارة بعملية استعلام أمني عن المتقدم والتأكد من عدم صدور أي أحكام قضائية أو جنائية ضده أو صدور حكم بالإفلاس.

ويوضح رئيس قسم إدارة التسويق بالمترو أنّه يمنع التأجير لمن يتعامل مع المواد البترولية والعناصر الكيماوية وأي أنواع قابلة أو تساعد في الاشتعال، ولا يتعارض النشاط التجاري مع السلامة والذوق العام، كما يشترط أن تكون الأكشاك تتعامل بالكهرباء فقط وليس الغاز.

وتعد محطات الشهداء والعتبة وشبرا الخيمة والسيدة زينب والبحوث وجمال عبد الناصر وجامعة القاهرة من أعلى محطات المترو في القيمة الإيجارية.