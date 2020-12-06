إجراء 2000 عملية قسطرة بـ"جامعي بني سويف" منذ بداية العام

أعلن الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، عن إجراء 2000 عملية قسطرة القلب بالمستشفى منذ بداية عام 2020 وحتى الآن، مؤكدا أن القسم يحتوي على عدد كبير من الأطباء الأكفاء في مختلف التخصصات الدقيقة الخاصة بأمراض القلب، وطاقم طبي من المساعدين والتمريض الأكفاء.

وأوضح رئيس جامعة بني سويف، خلال تصريحات صحفية اليوم، أن أطباء القسم قاموا بإجراء عدد كبير من العمليات الدقيقة على يد أساتذة متخصصين، بالإضافة إلى استضافة أساتذة القلب على مستوى العالم، وقاموا بإجراء عمليات دقيقة جدا بالقلب بمعاونة الفريق الطبي بالقسم.

من جانبه، أكد الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفى، على دور رئيس الجامعة؛ في توفير الدعم الشامل لجميع المستلزمات الطبية بقسم أمراض القلب من دعامات وأجهزة طبية دقيقة يتم تركيبها بالقلب، بالإضافة إلى جهازين قسطرة، هما الأحدث على مستوى المحافظة، وأجهزة "إيكو" حديثة، حيث تم إجراء غلق ثقب بالقلب عن طريق القسطرة، وتركيب جهاز لوجود تضخم في عضلة القلب لـ9 حالات.

ووجه الدكتور منصور الشكر إلى الدكتور عاطف مرسي، عميد كلية الطب، رئيس مجلس إدارة المستشفى، والدكتور محمد شعبان، مدير عام المستشفى، والدكتور ياسر عبد الهادي، رئيس قسم أمراض القلب بالمستشفى، والأطباء والتمريض والعاملين على دورهم في تخفيف الآلام عن المرضى.

وفي سياق آخر، أصدر رئيس جامعة بني سويف، قرارا بتعيين خالد يسن، قائما بأعمال أمين عام الجامعة، لحين تعيين أمين عام.

فيما وجه رئيس الجامعة الشكر للدكتورة سهام أديب، أمين عام الجامعة السابق، التي بلغت السن القانونية للمعاش، على الجهد المبذول أثناء فترة توليها، تقديرا لجهودها وعطائها خلال سنوات العمل بالجامعة، ومشاركتها الفعالة في العمل على خدمة الجامعة وتطويرها.

وشغل أمين عام الجامعة الجديد، العديد من المناصب الإدارية بالجامعة، منها مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات، ومدير مكتب أمين عام الجامعة، ومدير مركز المعلومات والتوثيق ودعم اتخاذ القرار، ومدير إدارة المجالس، كما عمل مديراً لمكتب رئيس الجامعة السابق والمدير المالي والإداري لمستشفى الجامعة.