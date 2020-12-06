إجراء 5 حالات قسطرة تشخيصية بمستشفى بني سويف

أجرى فريق من أطباء القلب بمستشفى بني سويف التخصصي بقيادة الدكتور محمود عبد العزيز، رئيس قسم قسطرة القلب بالمستشفى، 5 حالات قسطرة قلبية تشخيصية وتركيب دعامات، بإشراف الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى.

وأعلن المستشفى تشغيل جهاز قسطرة القلب الجديد في إطار تطوير الخدمة الطبية لأهالي محافظة بني سويف، بالإضافة إلى التعاقد مع الدكتور ياسر جمعة أستاذ أمراض القلب والقسطرة القلبية بكلية الطب جامعة عين شمس، والذي عبر عن سعادته بالتعاقد مع المستشفى، مبدئيا إعجابه بجهاز القسطرة الجديد الذي تم تشغيله مؤخرا، والتعاون مع باقي فريق العمل بعمل 5 حالات قسطرة تشخيصية و تركيب دعامات.

من جانبه قال مدير المستشفى الدكتور صلاح عمر جودة، إنه جار التنسيق مع هيئة الشراء الموحد وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، لتوفير المستلزمات الطبية الخاصة بالقسطرة لمدة ستة شهور حفاظاً على انتظام الخدمة الطبية بالوحدة.

وأعاد المستشفى تشغيل التحاليل الأساسية بالمعمل، حيث تم توفير المستلزمات والمحاليل الناقصة للأجهزة الرئيسية، وصيانة ومعايرة الأجهزة بواسطة الشركات الوكيلة، بالإضافة إلى التعاون مع مديرية الصحة في توفير المحاليل اللازمة للتشغيل المبدئي، حيث تم توفير المستلزمات بكميات تكفى للاستهلاك ثلاثة شهور بعد التنسيق مع هيئة الشراء الموحد و أمانة المراكز الطبية المتخصصة وجاري استكمال باقي المستلزمات لباقي الأجهزة، وذلك حفاظاً على انتظام الخدمة الطبية.

كما بدأ المستشفى في تركيب جهاز "الماموجرام" للكشف عن سرطان الثدي وتجهيز غرفة لذلك في وقت قياسي، على أن يتم بدء التشغيل التجريبي بعد إنهاء أعمال البرمجة والتدريب، حيث يعد الجهاز هو الأحدث داخل محافظة بني سويف، دعماً من المبادرة الرئاسية لصحة المرأة المصرية للمساهمة في القضاء على قوائم الانتظار لحالات المبادرة، وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير الخدمة الطبية بمستشفى بني سويف التخصصي.