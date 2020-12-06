أعوان "سفاح الدقهلية" يعترفون بجرائمه: "كان بيشق رأس الضحية"

باشرت النيابة العامة بميت غمر، تحت إشراف المستشار علاء السعدني المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة الكلية، اليوم، التحقيقات في قضية عصابة "التوك توك" والمتهم فيها 6 أشخاص، 3 منهم نفذوا جرائم قتل راح ضحيتها 3 شباب من سائقي "التوك توك" خلال يومين بدائرة مركزي أجا وميت غمر بمحافظة الدقهلية، و3 آخرين حصلوا على متحصلات السرقة منهم.

واعترف أفراد العصابة على زعيمهم، في تحقيقات النيابة، بأنه متعطش لرؤية الدماء وكان لا يهدأ حتى يرى دماء الضحية تسيل، ثم يلقيه في أي مجرى مائي، وكان يستخدم حديدة لشق رأس الضحية ثم يخنقه.

واستمعت النيابة إلى أقوال المتهمين لتحديد دور كل منهم بداية من الإيقاع بالضحية إلى اختيار خط السير، ومن يبدأ بالخنق والتخلص من الضحية، ثم طريقة التخلص من المسروقات بالبيع.

بدأت أحداث القضية بعثور مواطن على جثة شاب، في ترعة بين قريتي "صهرجت الصغرى" و"بهيدة" بدائرة مركز شرطة أجا، وأخطرت الشرطة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

توصلت تحريات إدارة البحث الجنائي إلى أن الجثة لسائق "توك توك" يدعى "سمير إيهاب عبدالحميد عبداللطيف" 18 سنة، ومقيم بكفر الهجرسي بميت غمر، وتبين أنه متغيب منذ يومين وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2290 لسنة 2020 جنح أجا.

وباستدعاء أسرته تعرفت على الجثة داخل المشرحة، وجرى استكمال التحريات لكشف ملابسات الحادث.

ونجح فريق البحث بمديرية أمن الدقهلية، خلال 48 ساعة من ضبط عصابة "التوك توك"، التي تخصص نشاطها الإجرامي في ارتكاب وقائع القتل والسرقة بالإكراه وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أجا.

وتلقى اللواء علاء سليم مساعد الوزير لقطاع الأمن العام، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى اللواء رأفت عبدالباعث مدير أمن الدقهلية، من مأمور مركز ميت غمر، بغياب "سمير إيهاب عبدالحميد عبد اللطيف"، 18 سنة، سائق توك توك، ومقيم بكفر الهجرسى التابع لدائرة المركز.

وجرى العثور على الجثة في اليوم الثاني بناحية مركز أجا، ولم يتم العثور على التوك التوك.

وعلى الفور أمر اللواء علاء سليم مساعد الوزير للأمن العام، بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير المباحث المديرية بالاشتراك مع الأمن العام، لكشف ملابسات الحادث والتوصل إلى الجناة واتخذت المباحث عددًا من الإجراءات بالتعاون مع المساعدات الفنية بالمديرية، لسرعة كشف الحادث والجناة.

وأثناء الفحص والبحث جرى تحرير محضر تغيب آخر لشاب يدعى أحمد مصطفى محمد علي فرج، 17 سنة، كهربائي سيارات، مقيم بناحية كفر دماص، ويقود توك توك.

وتبين أن ثلاثة شباب طلبوا منه توصيلهم إلى قرية صهرجت الصغرى التابعة لمركز أجا، واختفى عقب ذلك، وجرى العثور على جثته بناحية المصرف الغربي الكائن بناحية المركز.

وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الدقهلية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ثلاثة أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية.

وتمكنت مباحث الدقهلية من القبض عليهم أثناء اقتيادهم شابًا في مركبة "توك توك" لقتله، وسرقة التوك توك.

وبمواجهتهم في محضر الشرطة، اعترفوا بارتكاب الواقعتين، بالإضافة إلى واقعة أخرى لشاب يدعى مصطفى محمد مصطفى، 15 سنة، من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر، وتبين أن أسرته لم تحرر محضر غياب به، وأنها تحاول البحث عنه.

واعترف المتهمون بأنهم استدرجوا الضحية بحجة توصيله إلى ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وأثناء سيرهم وسط الزراعات، قاموا بضربه وخنقه وإلقائه في الزراعات.

وتبين أنهم يبيعون متحصلات جرائمهم إلى 3 من عملائهم في محافظتي القاهرة والجيزة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.