حسن يوسف: المسلسلات الدينية سبب تجاهل المهرجانات السينمائية لتكريمي

شن الفنان حسن يوسف، هجوماً على إدارات المهرجانات السينمائية، بسبب عدم دعوته لحضورها أو التكريم فيها.

وقال يوسف، لـ"الوطن"، إنه حصل على تكريم من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، في مارس 2013، وهو وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وهو الوسام الذى حصل عليه عمالقة مثل أحمد زويل ومحمد عبدالوهاب وأم كلثوم ونجيب محفوظ وفاتن حمامة وماجدة الصباحي وعزت العلايلي ومحمود ياسين.

وأضاف أن القائمين على المهرجانات السينمائية في مصر، تجاهلوه بعد المسلسلات الدينية التي قدّمها، قائلًا: "شطبوا على اسمي خلاص وبطلوا يدعوني"، إذ قدّم 5 أعمال درامية دينية، منهم "إمام الدعاة" عن الشيخ محمد متولي الشعراوي، و"العارف بالله الإمام عبدالحليم محمود"، و"الإمام النسائي"، و"ابن ماجة" و"الإمام المراغي".

وأكد أنّه لم ينزعج أو يحزن لعدم دعوته في هذه المهرجانات، قائلًا: "أنا قدّيم في الشغلانة، ومش بتفرق معايا الحاجات دي، وكمان أي تكريم لن يضيف لي بعد حصولي على أعلى وسام، وهو وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى".

ويعد حسن يوسف، أحد أبرز أيقونات زمن الفن الجميل، وقدم ما يزيد على 200 عمل فني، مع كبار النجوم، منهم عبدالحليم حافظ، عماد حمدي، أحمد رمزي، شكري سرحان، صلاح ذو الفقار، يوسف فخرالدين، عمر الشريف.

وتعاون الفنان حسن يوسف، مع عدد من جميلات الزمن الجميل، أبرزهن شادية، سعاد حسني، نادية لطفي، سهير رمزي، زبيدة ثروت، لبنى عبدالعزيز، نجلاء فتحي.

ومن أبرز أعمال حسن يوسف السينمائية "للرجال فقط، الثلاثة يحبونها، الزواج على الطريقة الحديثة، أنا حرة، كلهم أولادي، ليلة لاتنسى، الجبان والحب، نساء ضائعات، الكدابين التلاتة، فتاة الاستعراض، شهر عسل بدون إزعاج، خان الخليلي، اللقاء الثاني، شقة الطلبة".