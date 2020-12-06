قوافل الهلال الأحمر تجوب المحافظات: تستهدف 4158 متضررا من كورونا

يواصل الهلال الأحمر المصري جهوده لمجابهة تداعيات فيروس كورونا المستجد، ودعم الجهود الصحية بالقرى والمناطق النائية والأشد احتياجا.

وأكدت وزترة التضامن، فى بيان لها، أنه في هذا الإطار انطلقت القوافل الطبية المتنقلة بعدد من محافظات الجمهورية متبعة كافة الإجراءات الاحترازية.

وتستهدف القوافل 4158 مستفيدًا من الفئات المتضررة من انتشار فيروس كورونا علي مدار الشهر الماضي، حيث تم توقيع الكشف الطبي علي المواطنين في عدة تخصصات متنوعة وصرف علاج بالمجان وتوزيع أكثر من 1500 شنطة حماية شخصية.

كما تستهدف القوافل قرى سفلاق والكوامل قبلي والصلعا بسوهاج، والواحات الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، وقرى أبوطفيلة وأبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، وقرية بمحافظة الغربية، وعشش السودان بمحافظة الجيزة.

وتأتي هذه الجهود في إطار الاستراتيجية طويلة الامد للهلال الاحمر المصري بدوره كجهاز معاون لكافة الأجهزة والسلطات والمؤسسات في أوقات الأزمات والكوارث لدعم المنظومات الصحية في مجال خدمات الرعاية الطبية لكافة فئات المجتمع.

وتحت شعار "دعم العودة الآمنة بالمدارس"، تستمر أنشطة الهلال الأحمر المصري التوعوية لطلاب المدارس بمحافظة الإسماعيلية للأسبوع الثاني، والتي كانت قد انطلقت في 15 من الشهر الجاري مستهدفة تقديم خدمات وأنشطة الترويج الصحي والتوعية بضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونشر السلوكيات الصحيحة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بين طلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية المختلفة بجميع أنحاء محافظة الإسماعيلية.

واستهدفت المبادرة حتى الآن 285 مدرسة بمناطق أبو صوير وفايد والوصفية والقصاصين والتل الكبير وغيرها، بعدد مستفيدين تجاوز 15 ألف طالب وبمشاركة أكثر من 400 متطوعا من متطوعي الهلال الأحمر المصري، بالإضافة الى توزيع حقائب النظافة الشخصية على الطلاب والتوعية بأهمية استخدامها والإعتناء بالنظافة العامة واليومية بشكل مستمر، إلى جانب تعليق الملصقات التوعوية الشارحة للسلوكيات اللازم اتباعها لتجنب انتقال العدوى وآليات المحافظة على السلامة الشخصية.