حذرت منها الصحة العالمية.. متى تبدأ الموجة الثالثة لفيروس كورونا؟

في ظل استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد رغم القيود المفروضة في كثير من الدول الأوروبية، حذر مسؤول كبير من منظمة الصحة العالمية أوروبا من موجة ثالثة، إذا ما تقاعست عن القيام بما يجب.

وتوقع ديفيد نابارو مبعوث منظمة الصحة العالمية الخاص بفيروس كورونا "موجة ثالثة" من الجائحة في أوروبا في أوائل عام 2021، إذا كررت الحكومات ما وصفه بأنه تقاعس عن القيام بما يلزم لمنع الموجة الثانية.

ماذا يعني مصطلح الموجة الثالثة؟

الموجة الثالثة، بحسب قول الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة والمناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، هو مصطلح إعلامي للتعبير عن الزيادة الكبيرة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل أعلى من المعدلات العادية التي كانت عليه الأسابيع الأخيرة.

وتأتي تلك الطفرة الكبيرة في أعداد إصابات فيروس كورونا، بحسب تصريح عقبة لـ"الوطن" نتيجة أمرين، إما لتراخي الناس في اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من العدوى أو بسبب تحور في الفيروس، إلا أنه حتى الآن لم يتم رصد أي تحور في الفيروس، والأمر كله يرجع إلى عدم الالتزام بإجراءات الوقاية.

عبدالمجيد: الموجة الثالثة عندما تنحصر أعداد الإصابات لأقل معدلاتها اليومية ثم تبدأ في الارتفاع بشكل كبير

مصطلح الموجة الثالثة يطلق عندما تنحصر أعداد الإصابات لأقل معدلاتها اليومية، ثم تبدأ في الارتفاع بشكل كبير مجددا، كما حدث بعد انتهاء الموجة الأولى وارتفاع الإصابات بشكل كبير بدأت معها الموجة الثانية، بحسب قول الدكتور محمود عبدالمجيد، استشاري أمراض الصدر، ومدير مستشفى صدر العباسية السابق.

وتابع عبدالمجيد في حديثه لـ"الوطن" أن المصطلحات كلها تشير إلى الارتفاع الحاد في إصابات الفيروس من بعد انخفاض ملحوظ في أعداد الإصابات، لافتا إلى أن الأمر كله متعلق بالالتزام بالإجراءات الاحترازية بين المواطنين.

وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، أن الموجة الثالثة من فيروس كورونا ضربت البلاد وتنتشر سريعًا، وأن العاصمة سول تشهد نحو 200 إصابة جديدة في اليوم الواحد، إضافة إلى حدوث إصابات في أماكن أخرى، حسبما ذكر المسؤول الصحي "يون تيه هو".