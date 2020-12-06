عميد "طب هارفارد": 390 مصريا في برنامج التدريب بالجامعة

قال ديفيد روبرتس، عميد التعليم الخارجي بكلية الطب بجامعة هافارد، إنه سعيد بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي كان له رؤية عام 2019 بالتعاون مع كلية الطب بجامعة هافارد، حيث شرعت الدولة المصرية في مشروع طموح مدته 4 سنوات لتطوير قيادات في البحث الإكلينيكي والتعليم الطبي، واليوم يتم الاحتفال بنجاجهم للمشاركون الأوائل على البحث الإكلينيكي وبرنامج التدريب للمعلمين المصريين.

وأضاف "روبرتس"، خلال مقطع فيديو عُرض خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية T2T-CSRT بالتعاون مع كلية الطب بجامعة هارفارد الأمريكية، أنه على مدار العام الماضي 193 شخص في برنامج التدريب و197 في برنامج تدريب المعلمين، وتم التعاون والتفاعل مع أكثر من 100 شخص بجامعة هافارد، وتم ابتكار أساليب مبتكرة لحل الأزمات التي يمر بها الباحثين، وتم العمل على وجود حلول مبتكرة في المشاكل التي تواجه الباحثين.

وأشار إلى أن التعاون الوثيق بين الفرق الطبية كان سبب في العمل خلال أزمة كورونا، وإخراج أفضل ما لديهم، وإيصال خبراتهم للجميع.

وواصل: "كلية الطب لجامعة هافارد ستدرب الآلاف من الباحثين المصريين، مصر تقدر كل ما تم القيام به، أخذ الدروس التي تعلموه وطوروها في المستشفيات، وسأكون أنا وزملائي في بوستن متابعين بحماس للإنجازات في قادة مجال الرعاية الطبية في مصر وتحسين المساواة بين المواطنين المصريين في مجال الرعاية الطبية".