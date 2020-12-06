دورة تدريبية عن التداول الآمن للكيماويات لشباب الباحثين بجامعة بنها

نظمت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها برعاية الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث دورة تدريبية عن التداول الآمن للمواد والكيماويات داخل المعامل لشباب الباحثين بكلية العلوم.

وقال الدكتور ناصر الجيزاوي إن الدورة تناولت كيفية التعامل الآمن مع المواد والكيماويات داخل المعامل وتقسيم المواد الكيمائية من حيث الخطورة الذاتية والخطورة الصحية والخطورة البيئية، وتأثيرات هذه المواد سواء كانت حادة أو مزمنة علي العاملين داخل المعامل. وأيضا التعرف علي مسؤوليات العاملين داخل المعامل من باحثين وفنيين وإداريين .

وأشار الدكتور محمد بسيوني المدير التنفيذي لوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة أن الهدف من الدورة هو إكساب شباب الباحثين العديد من المهارات للتداول الآمن للمواد والكيماويات داخل المعامل والتعرف علي كشوف بيانات السلامة للمواد الكيمائية وأيضا طرق حفظ الكيماويات ونقلها وتخزينها بطرق سليمة وآمنة.

في وقت سابق نظمت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة بنها مسابقة الشعر بكلية الآداب تحت رعاية الدكتور جمال السعيد رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب.

وصرح الدكتور تامر سمير أن هذه المسابقة تأتي ضمن سسلسة من الأنشطة المتنوعة لطلاب الجامعة، حيث فاز بالمركز الأول الطالب علي شاكر علي بكلية الآداب والمركز الثاني الطالب محمد خالد الطنطاوي بكلية الطب البشري والمركز الثالث الطالب محمد عبد الحميد الدخاخني بكلية التمريض والمركز الرابع الطالب محمد رضا عبد الفتاح كلية الحقوق والمركز الخامس الطالب مصطفى محمد محمود بكلية التربية.

وتفقد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب امتحانات منتصف الترم الأول لطلاب الفرقة الأولى بكلية العلاج الطبيعى وذلك بمركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بالجامعة يرافقه الدكتور وليد طلعت القائم بأعمال عميد الكلية والدكتور مصطفي السيد نائب مدير مركز الاختبارات الالكترونية.

وقال الدكتور تامر سمير إنه تم تقسيم الطلاب وعددهم 1000 طالب الى مجموعات خلال فترة الإمتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المعامل للحفاظ على سلامة الطلاب والعاملين.

وأكد نائب رئيس الجامعة انه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لمركز الاختبارات المركزية وعمل الإحصائيات اللازمة بعد اجراء الامتحانات وذلك استعداداً لإجراء الامتحانات الالكترونية بالمركز هذا العام.