الصيرفي لخريجي هارفارد: نعمل على استغلال قدراتكم وإرادتكم في التعلم

قال مجدي الصيرفي، أمين عام اللجنة العليا للتخصصات الطبية، إن ما يشهده اليوم كان حلما وتحقق، مؤكدا أن القيادة السياسية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، وهي تعطي أولوية إستراتيجية بتدريب المهن الطبية، وتوجهت إلى كلية هارفارد لتحقيق هذا الهدف، وحضور قيادات الدولة اليوم يؤكد هذا الهدف، ودعمهم للشباب الخريجين، مما يدل على أن هذه علامة تاريخية.

وأضاف "الصيرفي"، خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية T2T - CSRT بالتعاون مع كلية الطب - جامعة هارڤارد الأمريكية، أنه ممتن جدًا لكونه جزءَا من هذه النهضة الطبية، حيث كان هذا العام رحلة رائعة، الطاقة والحماس والالتزام والكفاءة المهنية، كل ذلك أبهرني.

وأعرب عن امتنانه لجميع الأشخاص الذين عملوا بجد من أجل الوصول لتلك النقطة، مضيفا: "لقد اجتزتم بنجاح دورة دراسية صعبة، تم تصميمها من أرقى كليات الطب في العالم، أنتم الآن خريجوا كلية طب جامعة هارفارد، هذه أيضا علامة فارقة في مساركم المهني".

وتابع: "نحن نعمل كلنا الآن لاستغلال قدراتكم وإرادتكم في التعلم، والمهارات التي التزمتوها في تحديث نظم التعليم والتدرب، إنها فرصة مثالية لنا كلنا، لنعمل معًا على خلق عالم أفضل".