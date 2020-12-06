بمشاركة 80 طالبا.. جامعة سوهاج تختتم فعاليات بطولة كمال الأجسام

اختتمت جامعة سوهاج بطولة الطلبة في كمال الأجسام، والتي نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بقاعة المؤتمرات الكبرى بمقر الجامعة القديم.

صرح بذلك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس الجامعة، وقال أن البطولة ضمت 80 طالبا بمختلف الكليات، وهدفت إلى خلق التنافس الشريف بين الطلاب الذين يتمتعون بلياقة بدنية وقوة عضلية عالية، بالإضافة إلى إظهار الكتلة العضلية للمتسابقين وتقسيماتها وتناسقها بطريقة جمالية.

وأوضح صبري إبراهيم مدير إدارة رعاية الشباب المركزية، أن البطولة قام بتحكيمها أعضاء الاتحاد المصري لكمال الأجسام بمنطقة سوهاج برئاسة فتحي عبدالرحمن مهران، وعضوية كل من أحمد عبد العزيز عبد العال، عبدالرحمن عبدالواحد، سمير موسي عجايبي، خالد محمد عطية.

وقال نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أنه في أوزان 65 ك فاز هشام كمال بكلية الحقوق بالمركز الأول، ومعتز أحمد بكلية التجارة بالمركز الثاني، أما في أوزان 70 ك، فقد فاز خالد لطفي بكلية الحقوق بالمركز الأول، ومحمود علاء الدين بكلية التربية الرياضية بالمركز الثاني، مضيفاً أن تصفيات المتسابقين بأوزان 75 ك انتهت بحصول الطالب محمد أبو زيد بكلية الآداب علي المركز الأول، وحصول الطالب محمد طلعت بكلية الآداب علي المركز الثاني.

وذكر الخطيب محمد أخصائي رياضي بالإدارة، أن منافسات أوزان 80 ك أحرز فيه الطالب محمد جابر بكلية تكنولوجيا التعليم المركز الأول، كما فاز الطالب عصام أحمد بكلية التربية بالمركز الثاني، وبالنسبة للمشاركين بأوزان 85 ك، حصل الطالب براء أيمن بكلية التربية الرياضية علي المركز الأول، كما حصل زياد علاء بكلية الحقوق على المركز الثاني، وأخيراً في منافسات أوزان 90 ك، فاز الطالب حسام الدين عارف بكلية الحقوق بالمركز الأول، كما فاز الطالب محمد علي بكلية التمريض بالمركز الثاني.