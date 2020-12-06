"الترشيح الطبيعي لمياه الأنهار".. مشروع ماجستير في جامعة سوهاج

شهد الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، عرض خطة رسالة الماجستير المقترحة من الباحث أحمد صلاح عثمان الجيولوجي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي والمسجل لدرجة الماجستير بكلية العلوم، بعنوان "تقييم الترشيح الطبيعي للأنهار كمصدر مستدام لإمدادات مياه الشرب بمحافظة سوهاج، مصر".

جاء ذلك بحضور الدكتور أيمن عبد الحميد رئيس قسم الجيولوجيا وعدد أعضاء هيئة التدريس، إلى جانب ممثلي عن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

وقال الدكتور أحمد عزيز، إن الجامعة تستقبل دائما الباحثين من خارج الجامعة الراغبين في استكمال الدراسات العليا وخاصة العاملين والباحثين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار التعاون المثمر والمستمر بين الجامعة والشركة، مشيراً إلى أن الجامعة تساهم بشكل كبير في ثقل مهارات وخبرات العاملين والباحثين بالشركة عن طريق الجانب الأكاديمي والعلمي من قبل أساتذة الجامعة، إلى جانب دورها الهام في مجالي الدراسات العليا وخدمة المجتمع.

وأشاد الدكتور أيمن عبدالحميد، بمقترح الرسالة التي تعد من الرسائل التطبيقية التي تمثل إضافة للمجتمع المدني وتخدم الخطة البحثية لقسم الجيولوجيا، مضيفاً أن هيئة الإشراف على الرسالة كانت برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة وأستاذ المياه الجوفية، الدكتور رفعت عبد الوهاب الأستاذ بالمركز القومي للبحوث والخبير الاستشاري بتكنولوجيا معالجة مياه الشرب بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الدكتور أحمد محمد مسعود مدرس المياه الجوفية بقسم الجيولوجيا، وادار الجلسة الدكتور محسن عطيه الأستاذ المتفرغ بالقسم

وأضاف الدكتور أحمد مسعود، أن الرسالة المقترحة تناقش تقييم وحدات الترشيح الطبيعي لضفاف الأنهار المقامة في العديد من محطات مياه الشرب بسوهاج ومدي فاعليتها في إنتاج مياه شرب نقية نظيفة واستخدامها بديلا عن محطات المعالجة التقليدية، إلى جانب تحديد الظروف الهيدروجيولوجية المثلى لإنشاء وحدات الترشيح الطبيعي والوضع الامثل لتشغيل تلك الوحدات.