جامعة سوهاج تنظم قافلة بيطرية بقرية الرويهب: كشفت على 945 حالة

أطلقت كلية الطب البيطري بجامعة سوهاج، قافلتها البيطرية الأسبوعية المجانية لقرية الرويهب بمركز المنشاة، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومركز بحوث صحة الحيوان بالمحافظة، حيث بلغ عدد الحالات التي تم مناظرتها وعلاجها بالقرية 945 حالة موزعة بين مجترات كبيرة وصغيرة ودواب وطيور.

وأكد الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، على استمرارية القوافل البيطرية في تنفيذ برنامجها العلاجي والتوعوي لخدمة المواطنين بمختلف القري والنجوع بالمحافظة، من منطلق المسؤولية المجتمعية للجامعة في كافة المجالات، خاصة في مجال تحسين وإنماء الثروة الحيوانية والداجنة في نطاقها الإقليمي، مضيفا أن للقوافل دورا هاما في التدريب العملي للطلاب للتعامل مع الحالات المرضية للحيوانات، لتأهيلهم لسوق العمل بعد التخرج.

وأوضح الدكتور بهاء الدين علي، القائم بعمل عميد الكلية، المشرف على القوافل البيطرية، أنه خلال القافلة تم فحص وعلاج عدد من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والدواب، حيث تنوعت الحالات المرضية بين أمراض باطنة وأمراض معدية وتشخيص حمل وحالات جراحة، مضيفا أنه تم إجراء العمليات لبعض الحيوانات التي احتاجت التدخل الجراحي، بجانب تشخيص وعلاج 185 حالة من الطيور بمختلف أنواعها.

وأضاف الدكتور محمد حسني الرشيدي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، أن القافلة شارك بها 22 طالب من الفرق النهائية بالكلية، كما تم تدريب الطلاب المرافقين علي كيفية التعامل مع الحالات المرضية وطرق التواصل الصحيحة مع أصحابها، إلى جانب مشاركة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وخاصة من أقسام طب الحيوان والجراحة والدواجن والتوليد وغيرها.