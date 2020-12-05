جامعة سوهاج تنظم معسكر رياضي للفتيات لمناهضة العنف ضد المرأة

شارك الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم رئيس جامعة سوهاج، في فعاليات المعسكر الرياضي للفتيات، الذي نظمته وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، بالتعاون مع فرع المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، وذلك على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بالحرم الجامعي القديم.

حضر الفعاليات الدكتور إبراهيم البرعي القائم بعمل عميد كلية التربية الرياضية، الدكتورة يسرية السيد القائم بعمل عميد كلية التمريض، الدكتور أحمد عبدالله وكيل كلية التربية الرياضية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة رهام فاروق مدير الوحدة، الدكتورة سحر وهبي مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، الدكتورة صباح صابر عميد كلية التكنولوجيا والتعليم سابقا، الدكتورة نجلاء عبدالغفار منسق الوحدة بكلية التربية الرياضية، ونخبة من ممثلي المجلس القومي للمرأة، وأعضاء هيئة التدريس وطالبات كلية التربية الرياضية بالجامعة.

وقال رئيس الجامعة أن المعسكر الرياضي للفتيات نُفذ ضمن فعاليات وأنشطة الاحتفال العالمي ب16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى تستمر في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر الجاري، وذلك بالتعاون بين وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة والمجلس القومي للمرأة، مؤكداً أن هدف المعسكر هو ربط أهداف الوحدة بممارسة الأنشطة الرياضية وأهميتها في تدعيم الصحة النفسية والجسمانية للفتيات وما تعكسه من جوانب إيجابية على حياتهن فيما بعد.

وأشارت رهام فاروق أن المعسكر جاء هذا العام تحت شعار "كوني قوية.. مستعدة"، وشارك به 300 طالبة من كلية التربية الرياضية، مضيفة أن المعسكر قدم نماذج من القيادات النسائية داخل الجامعة وخارجها ممن يدعمون علاقة صحة المرأة الإنجابية والنفسية بممارسة الرياضة، وذلك لتشجيع الفتيات على ممارستها وتعريفهم بأهميتها للصحة النفسية والإجتماعية والبدنية.

وأوضحت الدكتورة رهام فاروق، أن المعسكر تضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، لعب الكرة، شد ونط الحبل والجمباز، إلى جانب التطرق إلى شرح كيفية دفاع الفتاة عن نفسها في حالة تعرضها لأي من أنواع الإيذاء الجمساني بحركات تدريبية تحميها من التحرش والعنف.