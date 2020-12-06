محافظ الشرقية يتابع الرصف والتوسعة بشوارع منيا القمح

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة تفقدية صباح اليوم لمدينة منيا القمح لمتابعة مَشروعات الرصف والتوسعة الجارية بالشوارع الرئيسية والطريق الدائري بالمدينة، للوقوف على معدلات الأداء ونسب التنفيذ .

بدأ المحافظ جولته بتفقد أعمال الرصف والتوسعة الجارية بشارعي سيد مرعي وسعد زغلول، بطول 5 كم وبتكلفة 10 ملايين و310 آلف جنيه.

استمع المحافظ من المهندس المسؤول عن متابعة أعمال الرصف إلي شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ الأعمال، وتمت الإشارة إلى أنه جاري تنفيذ الأعمال بشارعي سيد مرعي و سعد زغلول بالتوازي مع تنفيذ مشروعي رصف الطريق الدائري وشارع وجيه أباظة، حيث شملت الأعمال رفع الجزيرة الوسطى وتكسير الأسفلت القديم ووضع طبقات أساس جديدة وإنشاء جزيرة أخرى بشكل جمالي وزرع أعمدة الإنارة وإزالة التندات والأرصفة المتعدية على حرم الطريق وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال حوالي 60٪.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة منيا القمح بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لتنفيذ أعمال الرصف الجارية بشوارع المدينة وإلزام الشركة المسند لها تنفيذ المشروع بالجدول الزمني المحدد، مع مراعاة الجودة في التنفيذ واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الأمراض والأوبئة وذلك أثناء تنفيذ المشروعات حفاظاً على صحة وسلامة العاملين.

كما حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال الرصف الجارية بطريق وجيه أباظة بطول 400 م مزدوج وبتكلفة 6 ملايين و690 ألف جنيه، مؤكداً أن مدينة منيا القمح تشهد شوارعها الرئيسية رصف وتوسعة تنفيذاً لخطة التطوير والتجميل التي تنفذها المحافظة بكافة المراكز والمدن والأحياء لاستعادة الوجه الجمالي والحضاري لمدنها.

كما شهدت جولة محافظ الشرقية بمركز ومدينة منيا القمح متابعة أعمال الرصف والازدواج الجارية بالطريق الدائري بمنيا القمح، والذي يبدأ من اول طريق بنها منيا القمح وصولاً لمدخل المدينة بطول 2 كيلو و700 متر وبعرض 10 أمتار لكل اتجاه بتكلفة 20 مليون جنيه.

شدد المحافظ على الشركة المسند لها تنفيذ المشروعات الانتهاء من كافة الأعمال مع مراعاة معايير الجودة و الالتزام بالمواصفات المحددة، ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تتعرض أعمال تنفيذ المشروعات لدخول الطرق الجاري تطويرها رصفها الخدمة والبدء في استكمال تنفيذ المرحلة الثانية للطريق الدائري والذي يمثل محوراً مرورياً جديداً للقادمين من منيا القمح والمتجهين لمدينة الزقازيق.

أكد محافظ الشرقية أن الطريق الدائري يساهم في تخفيف حدة الزحام داخل المدينة حيث يربط بين مدينتي منيا القمح والزقازيق ، ومنيا القمح وبنها ويعمل على توفير الوقت والجهد علي المسافرين من وإلى المحافظة، وذلك تنفيذً لخطة المحافظة لخلق محاور مرورية جديدة لفك الاختناقات وتسهيل الحركة المرورية،.

رافق المحافظ اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، ومحمود المرسي رئيس مركز ومدينة القمح ومسؤولي الشركة المسند لها تنفيذ مشروعات الرصف بمنيا القمح.