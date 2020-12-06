مستشار الرئيس: مصر أحدثت ثورة في الخدمات والقطاع الطبي

قال الدكتور عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤن الصحة، إن تخريج دفعة من "هافارد" أمر مميز، ولكن الشهادات والتدريب إن لم يصاحبه مؤسسات صحية قوية تخدم القطاع الطبي، لن يكون هناك استفادة من تلك التدريبات التي تم الحصول عليها.

وأضاف "تاج الدين"، خلال كلمته في حفل تخرج الدفعة الأولى من البرامج التدريبية T2T - CSRTبالتعاون مع كلية الطب بجامعة هارڤارد الأمريكية، أن الرئيس حينما سأله عن مشكلات الأطباء في مصر، قال له ثلاثة، "المرتبات، والتدريب والتعليم المستمر، والعمل المؤسسي" وأن يكون به إمكانيات وطاقات لتقديم الخدمة للمرضى، وأمر جديد ظهر مؤخرًا في الأيام الأخيرة، هي أن كثير من الجهات يقومون بالاعتداء على الأطباء والكوادر الطبية، إذا تم علاج تلك النقاط بدون شك، تستطيع مصر أن تتغلب على مشاكل الأطباء بشكل كبير.

وتابع أن مصر في مرحلة جديدة حقيقية، وهناك ثورة في الخدمات الطبية في مصر، وثورة في القطاع الطبي التدريبي والتعليمي والتأهيلي، موجها رسالة للدفعة الأولى المتخرجة من هارفارد "انتم ثروة حقيقة لمصر لكم كل التقدير والاحترام والمساندة، انتم تتدربون في جامعة عالمية، ولا تنسوا أن أساسكم في مصر، ومازالت المؤسسات الطبية المصرية قادرة على التعليم والتدريب في مجالات كثيرة، وأنا واحد من هذه المؤسسات، وأعلم قدرات المؤسسات المصرية".

وأشار إلى أن الرئيس السيسي يتابع بنفسه يوميا الوضع الوبائي في مصر والوضع التجهيزي لمواجهة كورونا، "الريس بيبقى عارف كام جهاز تنفس صناعي احتياطي استراتيجي، وكل التفاصيل فيما يتعلق بالصحة يدل على اهتمامه الكبير بهذا المجال".

وأتم كلمته موجها الشكر للرئيس السيسي ووزيرة الصحة والسكان ووزير التعليم العالي على إتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب، والاهتمام والدعم الكبير لمجال الصحة، مؤكدًا أن الصحة والتعليم هم جناحي التقدم لأي دولة، ومصر بدأت في هذا بالفعل.