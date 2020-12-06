مفاجأة.. وحيد حامد: "شحاته أبوكف في الأصل أهلاوي.. والمنتج كان بيلطم"

قال السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد، إن المنتج واصف فايز منتج فيلم "غريب فى بيتي" الذي قام ببطولته الفنان الزملكاوي الراحل نور الشريف كاد أن "يلطم" لأنه توقع خسارة أمواله بعد أن علم أن بطل الفيلم سيكون لاعبا زملكاويا وسيسجل 6 أهداف فى نادي الأهلي.

وسرد "حامد"، فى كتابه الصادر خلال مهرجان القاهرة السينمائي قصة الفيلم، قائلا : "الفيلم كان من المقرر أن يكون بطل العمل، شحاتة أبوكف، أهلاوي وسيصور في نادي الأهلي، ولكن بسبب تأجير ملعب النادي الأهلي فشل التصوير، وتحول العمل إلى نادي الزمالك وتم التصوير فى نادي ميت عقبة".

تابع: "منتج العمل حين علم ما حدث كاد يلطم، وقال لي: إزاي أعمل فيلم بطله نجم في نادي الزمالك ويحرز 6 أهداف فى الأهلي، وأن أغلب المصريين أهلاوية، الفيلم هيخسر كدة".

وأقيمت، منذ قليل، ندوة تكريم الكاتب والسيناريست الكبير وحيد حامد خلال فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وحرص عدد من الفناني على حضور الندوة وكان من ضمنهم يسرا وليلي علوي وأشرف عبد الباقي، إلهام شاهين، جميلة عوض، شريف البنداري، محمد العدل ومنى الشاذلي.

وقال السيناريست مدحت العدل: "الكاتب الكبير وحيد حامد أجاب على كل الأسئلة في أفلامه وشكرا إنك قبلت التكريم"، فيما قالت الفنانة إلهام شاهين: "حدث كبير بالنسبة لي إن أول بطولة في حياتي في الهلفوت وإن أول فيلم يبقى له ميد نايت سوق المتعة وإن الناس من شدة النجاح عملوا فيلم الساعة 12 بليل وبقت قاعدة إن الفيلم الجيد بقى له ميد نايت".

وعن فيلم سوق المتعة قال الكاتب وحيد حامد: "أعتقد أن سوق المتعة فكرة غير مسبوقة، فلما بقعد أحاسب نفسي بشوف إن ده الفيلم الوحيد اللي اتظلم وبقول لنفسي إزاي الفكرة موصلتش للناس وبقول إنه فكرة غير مسبوقة".

وتابع: "إضافة أخرى.. وحيد حامد هو اللي عاش في زمانكم ومنذ أن كنت شاب قادر آخد من الناس وأدي للناس في صياغة جميلة وبطور لغة الحوار وبعمل الموقف كما ينبغي ولم أتدنى ولم أقصد وأنا بكتب كوميدي أو تراجيدي لم أقصد الإضحاك أو أفتعل".