نائبة الفيوم بعد شفائها من كورونا: "الكمامة ثم الكمامة"

قالت الدكتورة مرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب عن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنّها أُصيبت بفيروس "كوفيد 19"، وتعافت منه، مشيرة إلى أن حالتها الصحية الآن جيدة جدًا.

وأشارت النائبة إلى أنها عانت من أعراض بسيطة وعندما ظهرت إيجابية المسحة خضعت للعزل بالمنزل، وهي في حالة جيدة جدًا وتعافت تمامًا.

وأكدت استشاري النساء والتوليد، عضو مجلس النواب، أنّها توقفت عن الذهاب لعيادتها الخاصة، وألغت كافة "كشوفات النساء" حتى تعافت، ثم عادت إلى عملها مع الحفاظ على عدم الزحام بالعيادة، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

ولفتت إلى أنها طلبت من مريضاتها الحرص على ارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة متر بين كل واحدة منهن والأخرى لعدم نشر عدوى "كورونا"، خصوصًا أنّها تخشى على السيدات الحوامل نظرًا لضعف المناعة لديهن.

وطالبت عضو مجلس النواب، أهالي الفيوم بتوخي الحذر والالتزام بالإجراءات الاحترازية، قائلة "الكمامة ثم الكمامة" والتباعد بين كل شخص والآخر، والحفاظ على مسافة مناسبة بينهم، وإذا قدر الله الإصابة يجب ألا يكون هناك تهويل أو تهوين، أي أنّه لا يجب على المصاب أن يهول الأمور ويسبب الرعب للآخرين، ولا أن يهون الأمور ويبسطها فيهمل الآخرين ولا يلتزمون بالإجراءات الوقائية فيتفشى الفيروس.

وكان 3 نواب بالفيوم أصيبوا بفيروس كورونا، بالإضافة إلى عضو مجلس الشيوخ ونجله، حيث أكد مصدر طبي لـ"الوطن" إصابة كل من الدكتورة ميرفت عبد العظيم، عضو مجلس النواب في القائمة الوطنية عن مقعد المرأة، وكامل فيصل موسى، عضو مجلس النواب عند الدائرة الثانية، ومقرها مركز إطسا عن حزب "مستقبل وطن"، وعبد القادر الجارحي، عضو مجلس الشيوخ عن الدائرة الرابعة ومقرها مركزي أبشواي ويوسف الصديق، أمين عام حزب "مستقبل وطن" بالفيوم، بالإضافة إلى إصابة نجله أيضًا.