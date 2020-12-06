استمرار "زيرو جمارك" على السيارت البريطانية بموجب اتفاقية تجارية جديدة

وقعت حكومات جمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة وأيرلندا الشمالية، بمقر وزارة الخارجية في القاهرة أمس، إتفاقية تأسيس الشراكة بين البلديّن (إتفاقية المشاركة المصرية البريطانية)، وهي الإتفاقية المتوقع أن تدخل حيز النفاذ إعتباراً من أول يناير 2021 عقب خروج المملكة المتحدة من الإتحاد الأوروبي، وتضع الإطار العام للعلاقات بين الدولتيّن في مختلف المجالات وتعكس الاهتمام بتعزيز كافة أوجه التعاون بينهما والارتقاء بها لآفاق أوسع بما يعظم من مصالحهما المُتبادلة.

وبموجب هذه الاتفاقية الجديدة المثمرة فى قطاع السيارات، سوف تستمر الاعفاءات الجمركية "زيرو جمارك" على السيارت البريطانية بجانب الإعفاءات والتخفيضات على قطع الغيار أيضا، ومن المخطط له أن تبدأ هذه الاتفاقية حيز العمل فى يناير 2021 وبذلك تستقر أسعار السيارات البريطانية كما هى الآن.

ومن السيارات الموجودة فى السوق المصرى ذات منشأ بريطانى: بنتلى - جاكوار لاند روفر - نيسان قشقاى - نيسان جوك - مينى.

وتشكل الاتفاقية الجديدة إطاراً هاماً لضمان استمرار المعاملة التجارية التفضيلية لمنتجات البلديّن، حيث تتضمن ذات المزايا التجارية التي توفرها إتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية التي سيؤدي خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي إلى انتهاء أثرها بالنسبة لبريطانيا.

ومن أجل هذا الغرض، توفر إتفاقية المشاركة المصرية البريطانية تحريراً كاملاً للتجارة بين الدولتيّن في المنتجات الصناعية ومعظم السلع الزراعية والمنتجات الغذائية والأسماك ومنتجاتها، مع استثناء بعض السلع الزراعية التي ستكون خاضعة لحصص كمية تحددها الإتفاقية وتعتبر كافية لاستيعاب نسبة كبيرة من صادرات الطرفين.

وتعهد الجانبان في إطار الإتفاقية الجديدة بالعمل سوياً لتحقيق قدر أكبر من التحرير للتجارة في السلع الزراعية خلال الفترة القصيرة القادمة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون المُشترك بين السلطات الجمركية في البلديّن بهدف التخلص من الممارسات التي تعرقل حركة التجارة، وكذلك العمل على زيادة تدفق رؤوس الأموال والخبرات والتكنولوجيا البريطانية إلى مصر.