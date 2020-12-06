ضبط مصنع بدون ترخيص لإنتاج اللمبات الكهربائية المغشوشة بكفر الشيخ

تمكنت مباحث التموين بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين، من ضبط صاحب مصنع لانتاج اللمبات الكهربائية المغشوشة، بالبرلس، وجرى التحفظ على المواد المستخدمة وتحرير محضر.

كانت معلومات قد وردت لرئيس مباحث تموين كفر الشيخ، تفيد قيام شخص من محافظة الغربية، بإنشاء مصنعا لإنتاج اللمبات المهربائية، دون الحصول على ترخيص، و أكدت التحريات صحة المعلومات، وجرى تشكيل حملة داهمت المصنع الواقع بنطاق مركز شرطة البرلس.

وبالفحص تبين ان صاحبه تاجر أدوات كهربائية، مقيم بدائرة مركز شرطة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، وانه قام بإنشاء وإدارة مصنع "بدون ترخيص" ، كما تبين انه يقوم بتصنيع وتجميع "لمبات كهربائية" غير المطابقة للمواصفات القياسية ، ووضعها داخل عبوات عليها أسماء تجارية وهمية ومقلدة ، وطرحها للتداول بالأسواق لتحقيق أرباح مالية بصور غير مشروعة.

وبفحص المصنع تبين انه عبارة عن خطي إنتاج، كما تبين وجود 80الف لمبة كهربائية تحمل أسماء وعلامات تجارية معدة للتداول ، بالإضافة الى 120 الف قطعة من مستلزمات إنتاج اللمبات الكهربائية و100 الف عبوة فارغة تحمل أسماء تجارية وهمية "معدة للتعبئة، جرى التحفظ على المضبوطات وتحريزها وتحرير مضحر وجار العرض على النيابة.