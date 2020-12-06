تموين دمياط تحرر 738 محضرا تموينيا في شهر

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس سمير عثمان، اليوم الأحد، عن تحرير 738 محضرا ضد المخالفين، خلال الحملات التى شنتها الشهر الماضي.

وأشارت المديرية إلى تحرير 112 محضرا للمخابز، لوجود مخالفات، منها نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة، والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، تم تحرير 626 محضرا لوجود مخالفات، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط حالات غش تجاري، وعدم وجود شهادات صحية، وكذا العمل بدون ترخيص، فضلا عن تحرير 8 محاضر جنح، بعد ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتجميع دقيق مدعم وبيع أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر.

كما تم أخذ 39 عينة من القمح المعد للطحن، و13 عينة من الذرة المُعدة للطحن و26 عينة أخرى من النخالة والدقيق 82٪.

فيما أكدت مديرية التموين، أنها لا تدخر جهدا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز والمواد البترولية بصفة مستمرة، وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، وكذا التأكد من توافر السلع والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة والإعلان عن أسعار السلع بالأسواق.

وفي سياق منفصل، تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاستعدادت النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها الإثنين والثلاثاء المقبلين، من تجهيز وإعداد اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة.

وأعلنت المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى، ووضع خطة محددة لضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل، مؤكدة على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، فضلاً عن تجهيز أماكن انتظار بجوار اللجان مزودة بمقاعد ومظلات وكراسي متحركة للتيسير على كبار السن ومتحدى الإعاقة، موجهة أيضا بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

وأوضحت محافظ دمياط، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين سير الانتخابات، على مدار اليومين، من خلال تكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المقار الانتخابية البالغ عددها 174 بإجمالي 338 لجنة.