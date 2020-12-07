"السياحة": لجنة كورونا لم تصدر أي توصيات بتأجيل أداء المصريين للعمرة

أكد مصدر مسؤول بوزارة السياحة والآثار أن وزارة الصحة أو اللجنة الوزارية لأزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لم توصِ بتأجيل أداء المصريين للعمرة هذا العام بسبب الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وأضاف المصدر لـ"الوطن"، أن تلك الجهات تدرس حاليا مدى خطورة وانتشار الموجة الثانية من كورونا سواء عالميا أو مصريا أو سعوديا حتى تصدر توصياتها بخصوص رحلات العمرة للمصريين وموعد انطلاقها، وتابع "ننتظر توصيات وزارة الصحة بشأن الضوابط الصحية لسفر المصريين للعمرة".

وأوضح المصدر أنه يحق للجنة الوزارية لأزمة كورونا والتى من بين اعضائها وزارة السياحة إصدار قرار بإرجاء أداء المصريين للعمرة هذا العام حال ارتفعت الإصابات وتأكد أن سفر المعتمرين المصريين يمثل خطورة عليهم، أو تحول الفيروس إلى وباء عالمى، مشيرا إلى أن الأمور لا زالت مطمئنة إلى الآن بشأن فرص أداء المصريين للعمرة.

ومن جهته قال أحمد إبراهيم المستشار التنفيذي لبوابة العمرة المصرية، التابعة لوزارة السياحة والآثار، إن شركات السياحة تنتظر بفارغ الصبر انطلاق رحلات العمرة لعبور أزمتها الحالية، لكنها في نفس الوقت ملتزمة التزاما تاما بأي قرار تتخذه اللجنة الوزارية لجائحة كورونا، فيما يخص انطلاق رحلات العمرة لإيمانها أن هذا القرار سيراعي في المقام الأول مصلحة وصحة المواطنين، وسيأتي متماشيا مع تطورات الوضع فيما يخص انتشار الوباء محليا وعالميا، وتقارير ورؤية اللجنة العليا لمواجهة الوباء بمصر، مشددا على ثقة شركات السياحة المصرية، في أن اللجنة ستتخذ القرار المناسب الذي يراعي صالح المواطنين ومصالح شركات السياحة والعاملين بها.

وأشار إلى أن الأيام الماضية شهدت اجتماعات مكثفة لشركات السياحة مع لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة لبحث الوضع الحالي وتصورات الضوابط ومناقشة كل التحديات، وتم التوصل إلى تصور مبدئي للضوابط، وتم على الفور، بدء بحث هذا التصور، ثم عرضه على وزارة السياحة والآثار التي تبذل جهدا كبيرا في هذا الإطار، باعتبارها الجهة المسؤولة عن هذا الملف وتبعية بوابة العمرة لها، لافتا إلى وجود اتصالات مكثفة مع عدة جهات بالدولة استعدادا للموسم الجديد، في مقدمتها بالطبع وزارتي الداخلية والصحة.