ملكات جمال العالم للسياحة يتألقن بالأزياء الوطنية في الغردقة (صور)

تألقت ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات بالأزياء الوطنية، اليوم الأحد، في عرض ضمهن بالزي الوطني لكل دولة، خلال حفل ختام مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات، التي استضافتها مدينة الغردقة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى، في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر، بهدف تشجيع إقامة المسابقات بالغردقة.

وفازت ملكة جمال الفلبين، بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2020‪ في حفل ختام مسابقة "ميس ايكو"، التي استضافتها مدينة الغردقة، بحضور عدد من سفراء الدول، ومندوبي شركات السياحة، وعدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من نزلاء الفنادق السياحية بالغردقة.

كما اعتمدت اللجنة المنظمة أربعة وصيفات لملكة الفلبين، حيث فازت ملكة جنوب أفريقيا بالوصيفة الأولى وملكة هولندا بالوصيفة الثانية وملكة مصر بالوصيفة الثالثة وملكة باراجواي بالوصيفة الرابعة.

ووقع الاختيار على ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات في صربيا وروسیا وكازاخستان، لیكن سفيرات في دولهن وباقي دول العالم، كما منحتهن إدارة مجموعة الفنادق السياحية المستضيفة لمسابقة ملكات جمال العالم للسياحة والبيئة، إقامة لمدة تتراوح من أسبوعين إلى أربعة أسابيع، على مدار عام كامل بفنادق المدن السياحية المصرية بالغردقة وشرم الشیخ ومرسی علم وسهل حشیش.

وأجرت لجنة مسابقة ملكات جمال السياحة والبيئة للمراهقات، مسحة كورونا لملكات جمال العالم المشاركات بمسابقة "ميس إيكو"، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر بمعامل مدينة الغردقة، تحت إشراف الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر.

وأكد محمد عيد، مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف لفعاليات ملكة جمال العالم، أن نتيجة المسحة للمتسابقات جاءت سلبية، لافتا إلى أن اللجنة المنظمة والمستضيفة للفعاليات، كانت حريصة على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة والحفاظ على المسافات الآمنة والتباعد الاجتماعي والالتزام بالإرشادات المعلنة بوزارة الصحة.