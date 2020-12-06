اختيار ملكات جمال العالم سفراء للسياحة.. وإقامة مجانية بفنادق الغردقة

فازت ملكة جمال الفلبين بلقب ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات 2020‪ في حفل ختام مسابقة "ميس ايكو"، والتي استضافتها مدينة الغردقة بأحد المنتجعات السياحية الكبرى في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 6 ديسمبر بمشاركة 25 دولة.

كما جرى اختيار ملكات جمال العالم سفراء للسياحة، بالإضافة إلى منحهن إقامة مجانية بفنادق الغردقة.

جاء ذلك بحضور عدد من سفراء الدول ومندوبي شركات السياحة، وعدد من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات الأجنبية من نزلاء الفنادق السياحية في الغردقة.

وأكد محمد عيد، مدير تسويق المسابقة والمنتجع السياحي المستضيف للمسابقة، إشادة الحضور بفعاليات الحفل الذي يعد دعاية قوية مباشرة لسياحة المسابقات العالمية، فضلا عن توقيت تنظيمه الذي يمثل تحديا كبيرا لفيروس كورونا.

وتضمنت الفعاليات استعراضات فنية وعروض أزياء للمتسابقات، ثم إعلان الفائزة باللقب وتسلمها التاج من ملكة 2019 بياتريش موتا البرتغالية.

وأوضح، عيد، لـ"الوطن"، أن مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة للمراهقات ميس ايكو تضمنت عدة فعاليات منها مسابقة ملكة جمال الموضة "ايكو درس"، يتنافس عليها 25 متسابقة، ضمن فعاليات مسابقة ميس ايكو بالغردقة والتي تضم عدة فعاليات منها مسابقة ملكة جمال الرياضة" ميس فيتنس" وفازت بها ملكة جمال أمريكا "سافنا فولار"َ، وأيضا مسابقة ملكة جمال الشواطئ وفازت بها ملكة جمال جنوب أفريقيا "جوردان جانسين"، ومسابقة ملكات جمال المواهب وفازت بها الروسية دارينا وملكة جمال "ميس ايكو دريس" وفازت بها ملكة الفلبين.

وكانت روجت المشاركات في مسابقة ملكة جمال العالم للسياحة والبيئة، للسياحة في مدينة الغردقة منذ انطلاق فاعليات المسابقة في 25 نوفمبر، حيث تم تنظيم عدة رحلات ترفيهية بالمناطق السياحية الشهيرة بالغردقة للمشاركات ضمن عملية الترويج لمدينة الغردقة سياحيا من خلاله.

وضمن عملية الترويج للسياحة بالغردقة من خلال المشاركات في المسابقة زيارة متحف آثار الغردقة والتقاط صور مع تمثال ميريت آمون، إله الجمال والتقاط صور تذكارية لهم بداخل المتحف ونشرها على صفحاتهن الخاصة بالإضافة إلى القيام برحلة بحرية عبارة عن سنوركلنج ومارسوا رياضة الغوص، على شواطئ أحد الفنادق الكبرى بمنطقة سهل حشيش والذي أقيمت فيه فاعليات حفل جوائز الكاف بالغردقة.

وأبدت ملكات الجمال إعجابهن الشديد بالأنشطة البحرية المميزة كالغطس والسنوركلينج، وكذا بحمامات السباحة داخل للمنتجع والتقطوا صور لهم خلال زيارتهم لمنطقة سهل حشيش.