القصة الكاملة لمصرع مسن على يد زوجته الثانية بسبب عدم إنفاقه عليها

شهدت مدينة الخانكة واقعة مثيرة حيث لقى مسن 70 سنة، مصرعه طعنا بسكين في صدره خلال مشاجرة حامية مع زوجته الثانية التي اتهمته بعدم الإنفاق عليها وتركها بدون مصروفات للمنزل وحاول التعدي عليها بالضرب فغرزت سكينا في صدره فلفظت أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل المستشفى.

البداية

تلقى العميد محمد عبد السلام مأمور مركز الخانكة، إخطارا من مستشفى الخانكة بوصول " س ع" 70 سنة، مقيم دائرة مركز الخانكة، جثة هامدة إثر إصابته بطعنة نافذة بالصدر، وتحرر عن ذلك المحضررقم 103 88 إداري 2020 إدارى مركز شرطة الخانكة.

أخطر اللواء فخر الدين العربي مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية وتشكل فريق بحث قاده اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وانتقل المقدم أحمد سامى عفيفي، رئيس مباحث مركز الخانكة، لموقع البلاغ وتبين من التحريات قيام" أ م" 50 سنة، زوجة المجني عليه، بارتكاب الواقعة، على إثر خلافات زوجية بينهما وبين زوجها فقامت بطعنة بسكين طعنة نافذة بالصدر، أودت بحياته

تحريات المباحث

كشفت تحريات أجهزة البحث الجنائي في الواقعة أن المتهمة هى الزوجة الثانية للمجني عليه ونشب خلاف بينهما حول مصروف المنزل، وتشاجر الزوجان وحاول المجني عليه التعدي بالضرب على المتهمة فاستلت سكين مطبخ وطعنته حيث إن المتهمة أكدت أن المجني عليه كان لا ينفق عليها من راتب المعاش الذى يتقاضاه.

وتبين من التحريات، أن المتهمة دخلت إلى المطبخ واستلت سكينا وطعنت المتهم طعنة نافذة في الصدر أودت بحياته على الفور وسقط جثة هامدة.

تحقيقات النيابة

بعرض المتهمة على النيابة العامة بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال بنها، قررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات وانتداب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الجريمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة والتصريح بدفن الجثة وتحريز أداة الجريمة وإرسالها للمعمل الجنائي.

اعترافات المتهمة

قالت المتهمة في اعترافاتها امام الشرطة والنيابة خلال تمثيل جريمتها إن زوجها كان لا يصرف عليها بحجة أنها زوجته الثانية وأن الفترة الأخيرة شهدت بينهما مشاجرات وخلافات عائلية بينها وبين زوجها لأسباب مختلفة ومنها عدم صرفه عليها وتعمده ذلك لأنها زوجته الثانية وفي آخر مرة حاول التعدي عليها بالضرب فقامت بطعنه بسكين المطبخ، ما أودى بحياته وتسبب في مصرعه في الحال وحاولت إنقاذه بنقله للمستشفى ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل أن يصل للمستشفى، مؤكدة أنها لم تكن تقصد قتله وكانت تدافع عن نفسها وقامت بتمثيل جريمتها أمام جهات التحقيق على الوضع المبين في التحقيقات مؤكدة أنها لم تكن تستطيع العيش معه وهو يهملها ويهمل مصروف المنزل ويتركها بالأيام دون أن يعطيها أموالا للإنفاق على المنزل.