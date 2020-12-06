للقضاء على التطرف.. ندوة عن الوسطية والتسامح ونبذ العنف بجامعة الفيوم

نظمت كلية دار العلوم بجامعة الفيوم، برئاسة الدكتور إمام عبد الفتاح، عميد الكلية، ندوة تحت عنوان "الدين الإسلامي - الوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف"، اليوم الأحد، حاضر خلالها الدكتور محسن محمد أحمد، أستاذ الشريعة الإسلامية ووكيل كلية دار العلوم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة سابقًا، بحضور الدكتور أحمد حسني، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقال الدكتور أحمد حسني إنّ الجامعة أخذت على عاتقها تثقيف طلابها فيما يختص بالحياة العامة، مضيفًا أن هذة الندوة ذات طبيعة خاصة لمناقشتها قضايا ذات بُعد هام في حياتنا حثنا عليها ديننا الإسلامي الحنيف وهي الدعوة للوسطية والتسامح ونبذ العنف والتطرف والأفكار الهدامة والمتطرفة.

ومن جانبه أكد الدكتور محسن محمد أنّ تراث الدين الإسلامي يجب استثماره في حياتنا، مضيفًا أنّ الاعتدال والوسطية من أهم المفاهيم التي تطرق لها الدين الإسلامي وهو دين يسر والشق على النفس والمبالغة أمر مكروه ، مشيرًا إلى أنّ التطرف يأتي من الأفكار المغلوطة التي يجب محاربتها بالتفكير السليم والتربية الصحيحة وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة والمتطرفة.

ووجه الشباب للبحث والتدقيق في أمور دنياهم والتفكير بالمعايير الوسطية وتبني الفكر المتسامح وتغذية عقولهم بأمور هادفة وعدم الانسياق وراء الأفكار الهدامة حتى يستقيم المجتمع ويحمل الشباب راية الوطن بالأسس السليمة والفضيلة التي حثنا عليها الدين الإسلامي ورسولنا الكريم.

على جانب آخر، نظمت كلية الحاسبات والمعلومات برئاسة الدکتورة رانیا أبو السعود، عمید کلیة الحاسبات والمعلومات، والدکتورة سمیة سید جودة، وکیل الکلیة لشئون خدمة المجتمع وتنمیة البیئة، ندوة بعنوان "الآثار السلبیة لفیروس کورونا المستجد وکیفیة التغلب علیها باستخدام تکنولوجیا المعلومات" حاضر خلالها الدکتور مصطفی ثابت، المدرس بقسم نظم المعلومات، بحضور عدد من الإداريين والطلاب.