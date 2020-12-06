الفيوم تعلن خفض عدد العاملين بالمصالح الحكومية بسبب كورونا

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قرارا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، وكذا مديريات الخدمات، لحين إشعارٍ آخر، منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن قرار المحافظ تضمن حضور 50% من العاملين في النصف الأول من الشهر، وحضور الـ50% الأخرى في النصف الثاني من الشهر، وذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، ومديريات الخدمات، لافتا إلى أنه يستثنى من القرار مديريتي الصحة والتربية والتعليم وهيئة التأمين الصحي بالفيوم.

كما تضمن القرار تحديد الأعداد لكل رئيس جهة من الجهات، وفقا لما تقتضيه ظروف العمل، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن قرار السيد المحافظ يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.

وشدد المحافظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة، حفاظا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم وتحديد الاعداد وفقا لما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.

يذكر أنّ الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس الأديرة، قد أصدر عدة قرارات، نظرًا لتصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي، حيث قرر اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية ونظم عمل الخدمات الكنسية بكنائس الإيبارشية ابتداءًا من الأحد المقبل.

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي إتخذها الأنبا إبرام، قصر صلوات القداسات على أيام الأحد والأربعاء والجمعة فقط أسبوعيًا، على أن يقام قداس واحد فقط، في كل يوم من هذه الأيام، بجميع كنائس الإيبارشية والحجز مسبق هاتفيًا، وأن تتراوح أعداد الحضور بكل قداس من 50 إلى 100 فرد كحد أقصى، مُطالبًا بعدم تكرار حضور القداسات إلا مرة واحدة في الشهر لإتاحة الفرصة للجميع بالحضور.