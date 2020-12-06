الفيوم تعلن خفض عدد العاملين بالمصالح الحكومية بسبب كورونا
منعا للتجمعات وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد
كتب:
أسماء أبو السعود
06:42 م | الأحد 06 ديسمبر 2020
الدكتور أحمد الأنصاري - محافظ الفيوم
أصدر الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اليوم الأحد، قرارا بتخفيض عدد العاملين بالديوان العام للمحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، وكذا مديريات الخدمات، لحين إشعارٍ آخر، منعًا للتجمعات والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على سلامة وصحة العاملين والمواطنين.
وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن قرار المحافظ تضمن حضور 50% من العاملين في النصف الأول من الشهر، وحضور الـ50% الأخرى في النصف الثاني من الشهر، وذلك بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية لمراكز المدن والوحدات التابعة، ومديريات الخدمات، لافتا إلى أنه يستثنى من القرار مديريتي الصحة والتربية والتعليم وهيئة التأمين الصحي بالفيوم.
كما تضمن القرار تحديد الأعداد لكل رئيس جهة من الجهات، وفقا لما تقتضيه ظروف العمل، بما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
ولفت المتحدث الرسمي، إلى أن قرار السيد المحافظ يأتي تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتخفيض عدد العاملين في أجهزة الدولة، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا.
وشدد المحافظ على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في جميع المنشآت الحكومية والخاصة ووسائل النقل العامة والخاصة، حفاظا على صحة المواطنين، مع متابعة تطبيق القرار بكل حزم وتحديد الاعداد وفقا لما تقتضيه ظروف العمل، وبما لا يؤثر على سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين.
يذكر أنّ الأنبا إبرام، مطران الفيوم ورئيس الأديرة، قد أصدر عدة قرارات، نظرًا لتصاعد معدلات الإصابة بفيروس كورونا في الوقت الحالي، حيث قرر اتخاذ بعض الإجراءات الوقائية والاحترازية ونظم عمل الخدمات الكنسية بكنائس الإيبارشية ابتداءًا من الأحد المقبل.
وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي إتخذها الأنبا إبرام، قصر صلوات القداسات على أيام الأحد والأربعاء والجمعة فقط أسبوعيًا، على أن يقام قداس واحد فقط، في كل يوم من هذه الأيام، بجميع كنائس الإيبارشية والحجز مسبق هاتفيًا، وأن تتراوح أعداد الحضور بكل قداس من 50 إلى 100 فرد كحد أقصى، مُطالبًا بعدم تكرار حضور القداسات إلا مرة واحدة في الشهر لإتاحة الفرصة للجميع بالحضور.