توقعات طقس 72 ساعة.. نشاط للرياح المثيرة للأتربة ومائل للدفء نهارا

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها، اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الاثنين الموافق 7 ديسمبر، حتى الأربعاء الموافق 9 ديسمبر 2020.

وكشف خبراء الأرصاد، أنه يسود يوم الاثنين، طقس مائل للحرارة نهارا، بارد ليلا، على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، بينما يكون دافئ على السواحل الشمالية، وسط سيناء، فيما يكون أما جنوب الصعيد، فيكون حار نهارا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى، وخليج السويس، تكون مثيرة للرمال والأتربة على معظم الأنحاء، معتدلة فقط علي جنوب الصعيد.

وكشف الخبراء، عن أنه تتكوّن على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء، شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود يوم الثلاثاء، طقس دافئ نهاراً بارد ليلاً، على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

يتوقع خبراء الأرصاد أن يسود يوم الأربعاء، طقس مائل للدفء نهارا، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال 72 الساعة المقبلة.

درجات الحرارة يوم الاثنين 7 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 10 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 8 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 10 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأربعاء 9 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.