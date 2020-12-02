توقعات طقس 72 ساعة.. طقس بارد ليلا وأمطار خفيفة إلى متوسطة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الخميس الموافق 3 ديسمبر، حتى السبت الموافق 5 ديسمبر 2020.

ويتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة.

كما توقعت الارصاد في بيانها الصادر اليوم، أن يسود غدا طقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد؛ إذ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

ويتوقع الخبراء أن تتكوّن الشبورة المائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السلوم ومطروح والإسكندرية.

درجات الحرارة يوم الخميس 3 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

درجات الحرارة يوم الجمعة 4 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 16.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 12.

درجات الحرارة يوم السبت 5 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 11.