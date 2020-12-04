توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار متوسطة ورياح مثيرة للأتربة ببعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من السبت الموافق 5 ديسمبر، حتى الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكوّن على مدار الأيام الثلاثة، شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

أما طقس غدًا السبت، فيكون مائل للدفء نهارا، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة تصل إلى متوسطة على السواحل الشمالية، بينما يكون الطقس دافئا نهارا على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

بينما يسود يوم الأحد، طقس مائل للدفء بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري، دافئ على باقي الأنحاء، والرياح معتدلة تنشط غربا وتكون مثيرة للرمال والأتربة، وتزداد احتمالية سقوط الأمطار من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية والغربية.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود يوم الاثني،ن طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة، تنشط على خليج السويس والبحر والأحمر.

كما توقعت الأرصاد في بيانها، أن يسود طقس بارد ليلًا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد؛ إذ تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي، كما تتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال 72 الساعة المقبلة.

درجات الحرارة يوم السبت 5 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الأحد 6 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الاثنين 7 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.