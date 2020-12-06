مدمنة هيروين وليست طفلة.. الأمن يكشف لغز "فتاة الكوبري" بالدلنجات

فرغت الفتاة من عملها، وشعرت باحتياجها إلى "الاكسير" الوهمي لضبط مزاجها، ذهبت إلى الـ"ديلر" الخاص بها، وابتاعت منه بعض جرامات من السموم المخدرة، لتسد رمق عقلها الباطن الذي ينجرف وراء الشيطان كما اعتادت دائما.

ولأنها مدمنة أثقلت رأسها بجرعة زائدة، ألقت بها إلى أسفل أحد الكباري بمحافظة البحيرة، وكعادة رواد السوشيال ميديا، اختلق أحدهم رواية واهية، بأن طفلة مخطوفة وملقاة أسفل الكوبري، قبل أن تزيل الأجهزة الأمنية الغبار عن الواقعة وتفصح عن مفاجآت عديدة.

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية، تفاصيل واقعة "فتاة الكوبري" بالبحيرة، التي انتشر لها فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مفاده العثور على طفلة مخطوفة ومُخدرة، عن مفاجآت، حيث تبين أن الفتاة مدمنة مخدرات، وكانت في طريقها لمنزلها، لكن الجرعة الزائدة التي تعاطتها اسقطتها أرضا أسفل كوبري بمنطقة الدلنجات.

وأوضحت التحريات، أن الفتاة ليست طفلة كما ورد بالفيديو المنتشر على صفحات التواصل الاجتماعي، بل تبلغ من العمر 22 عاما، ومتهمة فى قضايا مخدرات وتتعاطي الهيروين، وأثناء عودتها لمنزلها، تعاطت جرعة هيروين زائدة، كانت اشترتها لتوها، فسقطت فاقدة للوعي، وعثر عليها المارة فنقلوها للمستشفى.

وتبين أن الفتاة لها معلومات جنائية، وسبق ضبطها فى عدة قضايا، وتعمل فى مهن مختلفة، ويوم تصوير الواقعة، قابلت "ديلر" مخدرات، اشترت منه جرعة هيروين، وفي الطريق إلى منزلها، توقفت فى مكان مظلم تحت الكوبري وتعاطت الجرعة، إلا أنها شعرت بحالة من النشوة المفاجئة، ثم ألم بها الإعياء وسقطت فاقدة للوعي.

الفتاة تعترف أمام الشرطة بتناولها جرعة "هيروين" زائدة

ورصدت المتابعة الأمنية، ما تم نشره بإحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بشأن صورة لإحدى الفتيات، مصحوبة بتعليق مفاده العثور على طفلة مخطوفة ومخدرة، بجوار أحد الكباري بدائرة مركز شرطة الدلنجات بالبحيرة، ونقلها للمستشفى.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ، وبالفحص تبين وجود فتاة تبلغ "22 سنة"، لها معلومات جنائية، وبتوقيع الكشف الطبي عليها، تبين عدم وجود إصابات ظاهرية بها، واشتباه تناولها للمواد المخدرة.

وبسؤالها قررت بسقوطها بمحل العثور عليها، وشعورها بحالة إعياء شديدة أدت لإغمائها، وذلك نتيجة تناولها جرعة زائدة من المواد المخدرة.

وأضافت الفتاة في اعترافاتها بأنها كانت في طريقها "مترجلة" لمحل إقامتها.