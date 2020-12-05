نجاة فتاة من الموت بعد سقوطها أسفل قطار بالمحلة

سقطت فتاة في العقد الثاني من عمرها، اليوم السبت، أسفل عجلات قطار بمحطة سكك حديد المحلة، ما أسفر عن إصابتها بجروح وكسور في أنحاء متفرقة من الجسد.

تلقى اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان المحلة، بسقوط فتاة تحت عجلات القطار بمحطة سكك حديد المحلة، وتدعى "سمر. ع"، 24 عاما، وذلك أثناء استقلالها القطار خلال تحركه من على رصيف المحطة، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، شهدت منطقة السبع بنات، بمدينة المحلة الكبرى، تصادم سيارة ميكروباص بدراجة نارية، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وتحطم واجهة محل تجاري.

كان اللواء هاني مدحت، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من شرطة النجدة، بحدوث تصادم سيارة ميكروباص ودراجة نارية، في منطقة السبع بنات، التابعة لدائرة قسم الشرطة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بجروح وكسور في أنحاء متفرقة بالجسد، وتحطم واجهة محل تجاري، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وكشف شهود العيان، أن السيارة الميكروباص كان يقودها طفل، واختلت عجلة القيادة فى يده ما أدى إلى اصطدامه بدراجة نارية واقتحام محل حلواني شهير.

والمصابون هم، "إبراهيم عبد الله الشيخ 37 سنة مقيم بمنطقة المحجوب، عمرو السيد 32 سنة مقيم بمنطقة سكة الوسطي، آية سامح أحمد حسين 21 سنة مقيمة بشارع الجلاء، محمد رمضان أبو زين 28 سنة مقيم بشارع الإنتاج، عمرو دسوقي سلطان 3 سنوات مقيم ميدات الشون".