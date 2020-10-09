صلاح البلك: الدولة تنفذ مشروعات بـ600 مليار جنيه لتنمية سيناء

قال صلاح البلك، عضو جهاز تنمية وتعمير سيناء السابق، إن الدولة أعلنت عن ضخ 70 مليار جنيه من أجل تنمية وتعمير سيناء، ولكنها أنفقت 175 مليار جنيه، ثم ألحقتها بـ100 مليار أخرى، وإجمالي الأعمال المنفذة تصل إلى 600 مليار جنيه.

وأضاف "البلك" في مداخلة هاتفية مع برنامج "مانشيت"، المذاع على قناة "Extra News" الفضائية، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن هذا ليست النهاية ولكن تمهيدا لمشروعات قادمة، لأنه جرى إنفاق هذه المبالغ في مشروعات قومية كبرى، مثل جامعة الملك سلمان، ومدن جديدة حتى في رفح المصرية هناك مدينة جديدة بعدد ضخم من الوحدات السكنية، بالإضافة إلى التجمعات التنموية والتي وصلت إلى 18 تجمعا تنمويا في شمال وجنوب سيناء، وإجمالي حجم الإنفاق يصل لـ600 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الدولة المصرية هي التي أنفقت كل هذه الأموال، وحتى الآن رجال الأعمال والمستثمرين ليس لهم دور في تنمية سيناء، رغم إنشاء الدولة البنية التحتية التي تجذبهم، متسائلا: أين هو دور رجال الأعمال المصريين؟ موضحا أن هذا نفس السيناريو الذي حدث عندما قررت الدولة تنمية سيناء في التسعينيات.

وأوضح عضو جهاز تنمية وتعمير سيناء السابق، أن هناك جامعة واحدة ومصنع واحد فقط في شمال سيناء، وهذا ليس مكافئا للإنفاق الذي أنفقته الدولة، مشيرًا إلى أنها أنشأت العديد من المناطق الصناعية، ونحتاج رجال الأعمال للتوجه إلى تعمير وتنمية شمال سيناء.