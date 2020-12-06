 تموين دمياط توزع 600 ألف أسطوانة غاز على محطات التعبئة

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة دمياط برئاسة المهندس سمير عثمان بتوزيع حصة المحافظة من الغاز الواردة من شركة الغازات البترولية "بتروجاس" عن الشهر الجارى وذلك لمحطتي التعبئة بشطا ودمياط الجديدة و المستودعات التابعة لها بإجمالي 602000 اسطوانة منزلية على أن تكون حصة المتعهد 2000 اسطوانة كحد أدنى.

وقامت المديرية بإخطار محطات التعبئة بكشوف التوزيع للعمل بها منذ بداية الشهر الجاري وإخطار الإدارات المختصة لمتابعة المنصرف من اسطوانات الغاز المنزلية والتجارية.

يأتي ذلك بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بسرعة توزيع الحصة الأساسية من الغاز لتغطية احتياجات كافة المناطق طبقا لما هو متبع مع مراعاة المناطق التي لم يتم إدخال الغاز الطبيعي إليها.

وفي وقت سابق أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط، برئاسة المهندس سمير عثمان، اليوم الأحد، عن تحرير 738 محضرا ضد المخالفين، خلال الحملات التى شنتها الشهر الماضي.

وأشارت المديرية إلى تحرير 112 محضرا للمخابز، لوجود مخالفات، منها نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة، والعمل دون ترخيص.

وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، تم تحرير 626 محضرا لوجود مخالفات، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط حالات غش تجاري، وعدم وجود شهادات صحية، وكذا العمل بدون ترخيص، فضلا عن تحرير 8 محاضر جنح، بعد ضبط سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتجميع دقيق مدعم وبيع أدوية ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر.

كما تم أخذ 39 عينة من القمح المعد للطحن، و13 عينة من الذرة المُعدة للطحن و26 عينة أخرى من النخالة والدقيق 82٪.

فيما أكدت مديرية التموين، أنها لا تدخر جهدا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز والمواد البترولية بصفة مستمرة، وتنفيذ تعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.