وحيد حامد: لدينا كفاءات يجب إعطائها مساحة أكبر للتفكير والحرية

قال وحيد حامد، الكاتب والسيناريست، إن الندوة التي أجراها في مهرجان القاهرة السينمائي وحضور عدد كبير من جمهوره للندوه شعر حينها بالفخر وبأن ما فعله خلال السنوات الماضية لم يذهب سدى: "حمدت ربنا وشكرته أني قدرت اكشف فساد وأنبه لأخطار قادمة، والحمد لله".

وأضاف "حامد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "الحياة اليوم" والذي تقدمه الإعلامية لبني عسل والمذاع على فضائية "الحياة"، أن ندوة تكريمه اليوم كشفت له أن مشواره لم يمر مرور الكرام، كما أنه يجب إعطاء مساحة أكبر للتفكير والخيال والحرية: "هتخلينا نقول، واعتقد أن شباب مصر هما أكثر الناس إخلاصا لهذا البلد وحاسين بمصاعبه".

وأوضح أنه مصر لديها كفاءات في كل الميادين ونحتاج فقط مساحة أكبر للتفكير والخيال، ولن يتم طرح مسلسل "الجماعة 3" في شهر رمضان المقبل: "مسلسل كبير ومحتاج جهد وماعتقدش أنه هيلحق رمضان، وشغالين عليه دلوقتي، ده عايز 10 مؤلفين في بعض".

وأكد أن هناك فيلم مكتوب ومرشح لإخراجه "سندرا نشأت" وسيتم العمل عليه خلال الفترة المقبلة.