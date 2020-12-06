باعوا المسروقات في القاهرة.. اعترافات "سفاحي الدقهلية": قتلنا 3 في يومين

قدم "سفاحي التوك توك" في الدقهلية اعترافات صادمة أمام النيابة العامة بميت غمر، خلال التحقيقات بتكوين تشكيل عصابي لسرقة التكاتك وقتل قائديها بعد قيام 3 منهم بخنق 3 أشخاص بنطاق مركزي أجا وميت غمر بمحافظة الدقهلية، و3 آخرين حصلوا على متحصلات السرقة منهم.

واعترف المتهمون وهم كلا من" محمد أ. م. م. ، 22 سنة وشهرته محمد أيمن، ومقيم قرية بهيدة ميت غمر"، و "عبدالجواد م. ع. م ، 20 سنة، ومقيم قرية بهيدة"، و"أحمد ض. ا. ع ، 20 سنة، ومقيم عين شمس، القاهرة "أنهم نفذوا أول جرائهمم يوم 29 نوفمبر 2020 ، فاستدرجوا سائق توك توك، وخنقوه، وحتى يتأكدوا من موته ضربوه على رأسه بحديدة ثم ألقوه في ترعة، واستولوا على التوك توك، وعادوا في نفس اليوم لاستدراج ثاني ضحاياهم وتخلصوا منه بنفس الطريقة واستولوا على التوك توك.

وأكد المتهمون في التحقيقات، أنهم في يوم 30 نوفمبر، أخذوا متحصلات الجريمتين على سيارة، وتوجهوا بهم إلى القاهرة، وباعوهم هناك مقابل 5 آلاف جنيه لكل توك توك وساعدهم في ذلك المكلفين بتصريف المسروقات وهم: "عمرو. و"، مقيم الحوامدية بمحافظة الجيزة، و "أحمد. ا .م"، مقيم الطالبية بمحافظة الجيزة، و"إبراهيم ع . ا"، الشهير بإبراهيم سوكة، وهو مسجل شقي خطر مقيم عين شمس بمحافظة القاهرة.

وحدد المتهمون أمام النيابة العامة دور كلا منهم بداية من الإيقاع بالضحية إلى اختيار خط السير، ومن يبدأ بالخنق والتخلص من الضحية، ثم طريقة التخلص من المسروقات بالبيع.

وتمكنت العصابة من تنفيذ 3 جرائم قتل خلال يومين، وتمكنت مباحث الدقهلية من إلقاء القبض عليهم قبل تنفيذ جريمة قتل رابع ضحاياهم ونفذوا قتل كل من: "سمير إيهاب" 18 سنة، ومقيم بكفر الهجرسي بميت غمر، و"أحمد مصطفى، 17 سنة، كهربائي سيارات، مقيم بناحية دماص"، و"مصطفى محمد، 15 سنة، من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر سائق توك توك".

وترجع وقائع الجريمة إلى ورود إخطار إلى اللواء رأفت عبد الباعث ، مدير أمن الدقهلية ، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر، بعثور مواطن على جثة شاب، في ترعة بين قريتي "صهرجت الصغرى" و"بهيدة"، وتبين أنه المجني عليه الأول "سمير إيهاب" 18 سنة، وبعد القبض علي المتهمين، وبإرشادهم جرى العثور على جثتي المجنى عليهما الأخرين والمركبتين المستولى عليهما.

وتمكنت مباحث الدقهلية بالتنسيق مع مديريتي أمن القاهرة والجيزة من ضبط باقي المتهمين الثلاثة والذين اعترفوا أن مهمتهم تصريف المسروقات ولكنهم علموا بقيام المتهمين الثلاثة بقتل سائق التوك توك قبل سرقته.