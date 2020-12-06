محافظ القليوبية يقيل رئيسي وحدتي ميت حلفا والمنيرة لتقصيرهما في العمل

أقال عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، رئيسي وحدتي ميت حلفا بقليوب والمنيرة بالقناطر الخيرية لتقصيرهما في منظومة المتغيرات المكانية. وترصد المنظومة التعديات والبناء العشوائي عبر "صور فضائية".

ومنظومة المتغيرات المكانية في مصر الغرض منها اكتشاف المتغيرات المكانية في جميع محافظات مصر ثم دراسة هذة المتغيرات وتحديد نوع المتغير وحالتة من حيث القانونية (قانونى / تعدى) وأخيراً متابعة حالة التعديات.

وكان المحافظ يرافقه الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم وخالد الشربيني مدير عام الإدارة التعليمية بالقناطر الخيرية ومسئولي المتابعة بالمديرية والمتابعة بالإدارة قد تفقدوا عددا من المقرات الانتخابية بمدارس إدارة القناطر الخيرية التعليمية لمتابعة الإستعدادات النهائية قبيل بدء جولة انتخابات الإعادة بمجلس النواب بدائرة قليوب والقناطر الخيرية. حيث تفقد المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم لجان مدرسة حسن ابو بكر الثانوية الرسمية للغات ومدرسة حسن ابوبكر الرسمية الإبتدائية الرسمية للغات ومدرسة التربية الفكرية.

وشدد محافظ القليوبية والدكتور السيد الفيومى وكيل وزارة التربية والتعليم على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وتوفير البيئة والمناخ الملائم لإجراء العملية الانتخابية والعرس الديمقراطى.

وأشاد المحافظ بالإجراءات التى اتبعتها مديرية التربية والتعليم وتوفير كافة سبل الدعم والتعاون لإنجاح جولة الإعادة بمجلس النواب.

وأعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية رفع درجة الاستعداد لجولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب لعام 2020 والتي تقرر عقدها خلال يومي الإثنين والثلاثاء 7-8 ديسمبر 2020 بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية موجها بضرورة التأكيد على الانتهاء من تطهير كافة اللجان الانتخابية بتلك لامدن وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين فضلًا عن التأكد من استعداد غرف العمليات بمدينتى قليوب والقناطر الخيرية مع الالتزام بتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأصدر محافظ القليوبية توجيهاته بنهو كافة الاستعدادات وأعمال التعقيم والتطهير قبل بدء عملية الاقتراع لجولة الإعادة فضلًا عن تجهيز المقار الانتخابية واللجان الفرعية والعامة مشيرًا إلى أن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت في جولة الاعادة لانتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية يبلغ 606 الف و729 ناخب وناخبة سيدلون بأصواتهم في 94 مقر انتخابي يضم 198 لجنة فرعية بكافة أنحاء المحافظة موزعة على قسم ومركز قليوب ومركز القناطر الخيرية موجها السكرتير العام والمساعد بالإشراف على رؤساء مدن قليوب والقناطر الخيرية والمتابعة الميدانية لتلك اللجان الانتخابية والتأكد من جاهزية المقار الانتخابية وتذليل كافة العقبات لضمان سير عملية الانتخابات وتسهيل عملية وصول الناخبين لمقرات الانتخاب لافتًا إلى إستعداد جميع غرف العمليات بالمراكز والأحياء وانعقاد غرفة العمليات على مدار 24 ساعة وتفعيل خطط الطوارئ لمديرية الصحة ووضع المستشفيات في حالة الطوارئ خلال فترة جولة الإعادة وكذلك مرافق "الإسعاف وقطاع شبكات الكهرباء وقطاع مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الغاز" فضلا عن استعدادات ادارات الحماية المدنية و المرور وشرطة النجدة.

وأكد الهجان ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية المشرفة على العملية الإنتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية والإدلاء بأصواتهم أمام صناديق الإقتراع، لاختيار ممثلهم لتظهر محافظة القليوبية في هذا العرس الديمقراطي بالصورة الحضارية اللائقة المعهودة عنها.