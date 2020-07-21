نائب محافظ القليوبية تتوعد المقصرين بـ"المتغيرات المكانية" بالمحاسبة

عقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، اجتماعًا مع مديري الإدارات الهندسية ومديري وفنى التنظيم على مستوى الوحدات المحليه بمدينة القناطر الخيرية ومدير الادارة الزراعية، وبحضور اللواء محمد سالم رئيس المدينة، ومختار شداد نائب رئيس المدينة، لبحث نشاط منظومة المتغيرات المكانية.

وشددت "ريان" على مسؤولى فني التنظيم والمتغيرات المكانية بسرعه اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي متغير قد يحدث، مشيرة إلى محاسبة كل مقصر من المسؤولين في اتخاذ الاجراءات.

وكلقت نائب المحافظ بإعداد تقرير يومي عن المتغيرات الجديدة، وسرعه إنهاء المتغيرات القديمة خلال مدة محددة.

يُذكر أن الهدف من وحدة المتغيرات المكانية رصد ومتابعة الأراضي سواءً كانت أملاك عامة أو خاصة، وبحث قانونيتها، و رصد التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء أو التبوير ومراقبتها.