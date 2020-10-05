محافظ القليوبية يعقد اجتماعا لمتابعة "المتغيرات المكانية"

عقد اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا، اليوم، بحضور نائبته، إيمان ريان، واللواء هشام خشبة، السكرتير العام، ونواب المراكز والمدن والأحياء ورؤساء القري، لمتابعة موقف المتغيرات المكانية ونسب الردود على المتغيرات التي تطرأ بعد رصدها عن طريق الوحدات بكل مركز ومدينة.

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ عدد الحالات في كل مدينة ومركز لبيان ما تم الرد عليه أو ما تم معاينته، وكلف بإنهاء جميع الردود والمعاينات خلال 3 أيام من تاريخ الاجتماع، كما كلف المحافظ المسئولين بضرورة التنسيق التام لإزالة التعديات التي يتم رصدها في المهد وعدم الانتظار.

جدير بالذكر أن منظومة المتغيرات المكانية في المحافظة، الغرض منها اكتشاف كل ما هو متغير علي الأرض فى جميع المراكز والمدن والأحياء ثم دراسة المتغيرات وتحديد نوع المتغير وحالته من حيث القانونية (قانونى / تعدٍّ) ومتابعة حالة التعديات، كما تهدف الوحدة أيضا إلى الحفاظ على نصيب الأجيال القادمة من الأراضي الزراعية ووقف نزيف البناء المخالف بجميع صوره وأشكاله.