محافظ الغربية يصدر حركة تعيينات جديدة بكفر الزيات

أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية حركة تعيينات جديدة في المحليات بمجلس مدينة كفرالزيات.

وقرر رحمي تعيين عمرو السرسى في منصب نائب رئيس مدينة كفرالزيات والذي يعد من القيادات الشابة في المحليات.

و"السرسي" ٤٣ عاما شغل مديرا لمركز معلومات التنمية المحلية بالوحدة المحلية ابو الغر، ثم مديرا لمركز معلومات التنمية المحلية بمركز ومدينة كفر الزيات و مديرا للمركز التكنولوجى بكفر الزيات.

ونجح في تطبيق تجربة التحول الرقمي بالمركز التكنولوجي وإشادة وزارة التنمية المحلية بذلك.

كما قرر محافظ الغربية تعيين أحمد حجازي رئيسا للوحدة المحلية لقروي الدلجمون ولوتس جمال الدين سكرتير لمجلس ومدينة كفر الزيات.

وفي وقت سابق، كرم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، بديوان عام المحافظة، عدد 41 شابا وفتاة من فريق متطوعي الغربية، وذلك لاجتيازهم البرنامج التدريبي لإعداد القيادات الشبابية والذي تم تنفيذه من خلال مركز تدريب المحافظة في الفترة من 12 سبتمبر إلى 27 أكتوبر الماضي.

بدأ الاحتفال بالسلام الوطني وعرض فيديو عن آراء المتدربين ومدى استفادتهم من البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه على مدار 72 ساعة تدريبية من خلال 10 محاضرين ومدربين قاموا بتقديم محتوى تدريبي متخصص في 36 محاضرة وورشة عمل.

وأكد الدكتور طارق رحمي، اهتمام الدولة بالشباب وتأهيلهم من خلال التدريبات المتخصصة وإعدادهم ليكونوا قيادات المستقبل، كما قدم الشكر لفريق المتطوعين على جهودهم التطوعية المبذولة في خدمة المجتمع، متمنياً لهم التوفيق والنجاح، واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والتقاط الصور التذكارية.

يذكر أن البرنامج قد تم تنفيذه على ثلاث مراحل شملت تقديم محاضرات وورش عمل في التخطيط الاستراتيجي، والبرمجة اللغوية والعصبية، مهارات العرض، التفاوض والإقناع، مهارات الاتصال، لغة الجسد، كتابة المبادرات، إعداد دراسة الجدوى، مهارات القيادة، مهارات إدارة الوقت، مهارات العمل الجماعي وتكوين فرق العمل، صنع واتخاذ القرار، حل المشكلات وإدارة الأزمات، تحليل الشخصيات والتعامل معها، مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية، التفكير الإبداعي، وذلك من خلال متخصصين في التدريب من أساتذة الجامعة واستشاريين التدريب.