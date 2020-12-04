محافظ الغربية: 890 مليون جنيه حصيلة التصالح في مخالفات البناء

أعلن الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، في بيان له، عن تلقى المحافظة 139 ألفا و546 طلب تصالح في مخالفات البناء، بإجمالي 889 مليونا و584 ألف جنيه، وذلك عقب مد فترة التصالح لنهاية العام الجاري، حرصا على تقنين أوضاع أكبر عدد من المواطنين.

وأوضح المحافظ، أن مد فترة التصالح حتى نهاية العام سيزيد من عدد المواطنين الراغبين في التصالح، خاصة أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات من أجل حث المواطنين الجادين على التصالح، حيث تم تخفيض أسعار التصالح مرتين في جميع المستويات وثلاث مرات في المستوى الرابع بنسبة وصلت إلى 65% ، بالإضافة إلى توحيد سعر التصالح في القرى بـ50 جنيها في جميع أنحاء الجمهورية.

وأشار رحمي، إلى أن المحافظة مستمرة في استلام كافة طلبات التصالح من المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء، وكذلك الوحدات المحلية على مدار أيام الأسبوع، وخلال أيام العطلات الرسمية حتى 31 ديسمبر الجاري، مؤكدا أن مبالغ التصالح ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة وتوصيل مرافق، سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة.

وفي وقت سابق، أصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، حركة تعيينات جديدة في المحليات بمجلس مدينة كفر الزيات.

وقرر رحمي تعيين عمرو السرسىي في منصب نائب رئيس مدينة كفر الزيات، الذي يعد من القيادات الشابة في المحليات.

وشغل "السرسي" ٤٣ عاما، مديرا لمركز معلومات التنمية المحلية بالوحدة المحلية أبو الغر، ثم مديرا لمركز معلومات التنمية المحلية بمركز ومدينة كفر الزيات، ومديرا للمركز التكنولوجي بكفر الزيات.

ونجح في تطبيق تجربة التحول الرقمي بالمركز التكنولوجي وإشادة وزارة التنمية المحلية بذلك.

كما قرر محافظ الغربية تعيين أحمد حجازي، رئيسا للوحدة المحلية لقروي الدلجمون، ولوتس جمال الدين، سكرتيرا لمجلس ومدينة كفر الزيات.