"التعليم" تعلن إطلاق قناة جديدة لطلاب الثانوية العامة خلال 48 ساعة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إنه تم إضافة قناة تليفزيونية يوم 19 أكتوبر الماضي، لخدمة الطلاب من الصف الرابع الابتدائي حتى المرحلة الإعدادية، وهذه القناة تُسمى "مدرستنا"، "دي عملناها عشان لو مش قادرين نروح المدرسة بدوام كامل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه خلال 48 ساعة، سيتم إطلاق القناة الثانية من مجموعة "مدرستنا"، وستغطي المرحلة الثانوية من الصف الأول حتى الثالث، ومتاحة على الأرضي والستالايت.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن هذه القناة ستشرح للطلاب كيفية المذاكرة من بنك المعرفة وكيفية الاستعداد للامتحانات، "عندنا كم هائل من المصادر، ده وراه تكلفة فظيعة، عارفين يعني اية قناة تليفزيونية، ويعني إية 24 ساعة يتسجلوا لجميع السنوات، وجميع العلوم وقدر المكافئات وقدر الصرف على هذه القنوات".

وكان الدكتور طارق شوقي، أكد أن هناك بنك المعرفة المصري، والدولة قامت بالاستثمار فيه منذ عام 2016 حتى الآن، وله إنجازات كبرى في مجال التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي وتصنيف الجامعات، وهذا مجاني بالكامل لـ100 مليون مواطن مصري، "بناء عليه طلعنا منه محتوى كان موجود وفرناه لأبنائنا في المدارس وهي منصة "ذاكر"، وهي متاحة ومجانية وبها كل مصادر التعلم باللغتين اللغة العربية والانجليزية.