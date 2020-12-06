وزير التعليم لمنتقديه بسبب منصة الحصص الإلكترونية: عملنا كتير مجاني

أنهى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، اللغط حول منصة "الحصص الإلكترونية"، معربا عن استعجابه الشديد من الهجوم عليها، كون هذه المنصة ليست مجانية للطلاب، مؤكدا أن للوزارة منصتين أو ثلاث مجانية، فضلا عن ذهاب الطلاب للمدارس ومراجعة الدروس عبر التليفزيون، وتوفير مجموعات تقوية.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم"، أنه إذا احتاج أي طالب خدمة إضافية، عليه الدخول لمنصة "الحصص الإلكترونية"، فهي منصة بالتعاون مع مركز تطوير المناهج والمركز القومي للامتحانات وخاصة بشكل أكبر للمرحلة الثانوية.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أنه تم إشراك في هذه المنصة كافة المؤسسات المصرية التي كانت قديما تقوم بعمل كتب خارجية مثل "المعاصر وسلاح التلميذ"، مضيفًا "فيها استثمارات من شركات وشركاء لينا وعلى مستوى عالٍ جدا، دي مفروض مش ببلاش، لو على المجاني، احنا عملنا حاجات كتير مجاني".

وتابع، "احنا لسه متكلمناش على الفلوس خالص، محدش شافها لحد دلوقتي، دي هتبقى خدمة مجانية لفترة محدودة، هجوم الناس وسؤالهم بقى ملهوش علاقة بالمحتوى ولا كلفوا خاطرهم ودخلوا شافوها، الهجوم ده احنا متعودين عليه، أنا بقول دي مش حاجة أساسية، بقول اختيارية للي عاوز بس، وفيه عندك 8 مصادر تعلم مجانية".