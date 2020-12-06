حريق في مصنع موبيليا بالعاشر من رمضان.. والدفع بـ 10 سيارات إطفاء

سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية مساء اليوم على حريق شب في مصنع موبيليا بمدينة العاشر من رمضان.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بنشوب حريق في مصنع موبيليا بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الحماية المدنية، بإشراف العميد محمد عدلي، مدير الحماية، وتم الدفع بـ 10 سيارات إطفاء وتمكنت القوات من السيطرة على النيران وإخمادها باستخدام 5 سيارات فقط من إجمالي الـ 10. وتم تحرير محضر بالواقعة.

وفي السياق نفسه، كانت قوات الحماية المدنية بالشرقية سيطرت عصر اليوم على حريق شب في مخزن أدوية بمدينة العاشر من رمضان.

وفي حريق آخر لقى طفلان شقيقان مصرعهما، فيما أصيب شقيقهما باختناق، إثر حريق نشب في منزلهم بقرية نبتيت التابعة لمركز مشتول السوق.

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بتلقي مركز شرطة مشتول السوق بلاغا بنشوب حريق في منزل بقرية نبتيت التابعة لدائرة المركز ووجود ضحايا.

وانتقلت قوة من الحماية المدنية بإشراف العميد محمد عدلي مدير الحماية إلى موقع الحادث، وجرى الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران.

وتبين نشوب النيران في المنزل بسبب ماس كهربائي وأسفر الحريق عن وفاة طفلين اختناقا، فيما أصيب شقيقهما الثالث باختناق، وتمكنت القوات من إخماد النيران ونقل المصاب إلى المستشفى. وجرى التحفظ على جثتي الطفلين بالمشرحة.

وتبين من التحريات الأولية، أن الأطفال كانوا بمفردهم في المنزل حيث توجه والدهم إلى عمله، وذهبت الأم لشراء بعض احتياجات المنزل، وأثناء تواجد الأطفال اندلع الحريق.