رغم حظر كورونا.. ارتفاع مبيعات الشاحنات خلال 2020 بنسبة 6.2%

ارتفع معدل مبيعات السيارات بمختلف الموديلات والفئات في 2020، رغم الأزمات المتلاحقة التي يشهدها العالم منذ بداية العام، وأبرزها جائحة كورونا.

وخلال السطور التالية، يرصد "الوطن" بالأرقام معدل مبيعات مركبات النقل الثقيل (الشاحنات) خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر من العام الجاري 2020، مقارنة بمبيعات الفترة نفسها من العام الماضي 2019، بحسب التقرير الصادر من مركز معلومات سوق السيارات "أميك".

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات الشاحنات خلال 2020 بمعدل وصل إلى 29003 مركبة، بنسبة وصلت إلى 6.2%، مقارنة بمبيعات 2019 التي سجلت 27315 مركبة.

وأوضح التقرير، انخفاض ملحوظ في معدل مبيعات مركبات (الفان) حيث وصلت خلال 2020 إلى 1022 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 التي وصلت إلى 1439 مركبة، فيما ارتفع معدل مبيعات مركبات (البيك أب) بنسبة 7.2% بمبيعات وصلت إلى 20438 مركبة خلال 2020 ، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت الي 19061 مركبة.

وأشار التقرير إلى انخفاض في مبيعات الشاحنات الخفيفة بنسبة 4%، بمبيعات وصلت إلى 700 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 حيث سجلت مبيعات 727 مركبة، فيما ارتفع معدل مبيعات الشاحنات المتوسطة الخفيفة بنسبة 12% بمبيعات وصلت إلى 6080 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 5406 مركبة.

وارتفع معدل مبيعات الشاحنات المتوسطة الحجم، حيث سجلت خلال التقرير مبيعات وصلت إلى 112 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي وصلت إلى 26 مركبة؛ فيما انخفض معدل مبيعات الشاحنات الثقيلة حيث وصلت خلال 2020 إلى 651مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال 2019 والتي سجلت مبيعات 656 مركبة.

ومن المتوقع أن تزداد مبيعات السيارات في مصر بعد تقديم السيارات الجديدة موديل 2021، ومع استمرار "زيرو الجمارك" على السيارات البريطانية أيضا، وسوف يشهد سوق السيارات تغييرات فى يناير 2021 لوجود وكيل جديد لعلامة ألمانية شهيرة سيتم الاعلان عنه نهاية ديسمبر.