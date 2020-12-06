وزير التعليم عن تكلفة منصة "حصص" سنويا: كلام فاضي.. 200 أو 300 جنيه

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، السبب الرئيسي وراء جعل منصة "الحصص الإلكترونية" غير مجانية، مؤكدا أنها المنصة الوحيدة غير المجانية، كون الوزارة تحاول حوكمة منظومة الدروس الخصوصية والكتب الخارجية، باحتواء الأشخاص الذين يعملون في هذا المجال.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، الذي يُعرض على شاشة "الحدث اليوم"، مع الإعلامي سيد علي: "عاوزين يبقى فيه جودة أعلى، ويبقى فيه توثيق للمعلومات، وأولادنا مش يروحوا لحتت غير متحدة ويجيبوا كتب غير معتمدة"، موضحًا أن هناك كُتب أحيانًا تُصدر بدون كتابة اسم المؤلف أو دار النشر.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أنه بالرغم من ذلك، كان الطلاب يتهافتون لشراء هذه الكتب وقد تتعدى تكلفتها 60 جنيها، "إحنا عملنا المنظومة دي وهي منصة فيها الناس اللي بتحط الامتحانات بتشرح ازاي تذاكر، وأزاي تحضر للامتحان، علمناها مجانية للنصف الأول من العام، يعني مش يومين أو ثلاثة فقط".

وتابع: "بعد نصف العام، هنطلب من الطالب اللي عاوز يكمل يدفع اشتراك على النصف الثاني من العام، تكلفة المنصة دي في السنة مثلا 200 أو 300 جنيه، يعني كلام فاضي، ده ثمن بسيط جدًا قصاد خدمة عميقة جدا، وفي الأول والآخر شيء اختياري".

وواصل: "الكتاب المدرسي موجود، ومرفوع PDF على المنصات، وفيه مراجع متاحة، وفيه منصات أخرى وتليفزيون ولسه الأدمودو هيشتغل خلال أسبوعين، وهي عبارة عن فصول افتراضية بين الطلاب والمعلمين، بس منصة الحصص الإلكترونية دي، يخضع لاختيار الطالب وولي أمره".