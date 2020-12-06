طارق شوقي يرد على المشككين حول مجانية التعليم

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الدولة قدمت مصادر تعلم متنوعة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، وكان للمرحلة الثانوية نصيب الأسد، نظرًا لاهتمام المواطنين بهذه المرحلة، ولكن تم تغطية كافة المراحل خلال الجائحة، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة "الحدث اليوم".

وأضاف "شوقي"، أن هناك بنك المعرفة المصري، والدولة قامت بالاستثمار فيه منذ عام 2016 حتى الآن، وله إنجازات كبرى في مجال التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي وتصنيف الجامعات، وهذا مجاني بالكامل لـ100 مليون مواطن مصري، "بناء عليه طلعنا منه محتوى كان موجود وفرناه لأبنائنا في المدارس وهي منصة "ذاكر"، وهي متاحة ومجانية وبها كل مصادر التعلم باللغتين اللغة العربية والإنجليزية.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أن تلك المنصة بها مصادر التعلم من كي جي 2 حتى الثانوية العامة، فضلًا عن منصة "إدارة التعلم"، التي تتضمن المرحلة الثانوية درس درس ومادة مادة باللغتين العربية والإنجليزية، وتم الإضافة لها تباعًا اللغة الفرنسية، "دي موجودة مجانا بالكامل في إيد 2 مليون طالب".

وأوضح شوقي، أن الدولة وفرت 1.8 مليون تابلت لطلاب المرحلة الثانوية، وتكلفة التابلت الواحد 240 دولارا "لو ضربت الرقمين دول هتلاقي تكلفة التابلت بـ9 مليارات جنيه عشان الناس اللي بتتكلم عن المجانية يعرفوا، إحنا ادناهم تطوعا هذه الاجهزة والمحتوى اللي عليها وتكلفة انتاج هذا المجتوى بهذه اللغات كله معمول للمنهج المصري من أكبر الشركات في العالم، ده الدولة تكبدته ومتاح بالكامل في منصة ذاكر وعلى منصة التعلم".