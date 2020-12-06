لميس: وحيد حامد صنع أحلامنا وأفكارنا وعقولنا وبنى ثقافة جيل كامل

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على تصريحات الكاتب الكبير وحيد حامد في ندوة تكريمه بالدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي قائلة، إنه صاحب مشوا فني طويل عبر سينما أثرت في حياتنا وصنعت الكثير من أفكارنا وعقولنا وأحلامنا.

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" الذي يعرض عبر شاشة " ON": "ندوة الكاتب الكبير وحيد حامد وإقبال الحاضرين عليها عكس حالة من الحب ومكانش فيه كرسي فاضي عارفة إن فيه ناس هتقول التباعد وغيره لكن ده اللي حصل وكان الناس طوابير".

وتابعت: "الزحمة دي مكنتش فنانين كان جمهور عادي اللي كانوا واقفين بالطوابير وهو مشهد لخص كل شيء ويبعث برسالة تقول من هو وحيد حامد، فوحيد حامد يعني للجمهور عدة أعمال في مقدمتها اللعب مع الكبار وطيور الظلام والإرهاب والكباب والمنسي وغيرها من الأعمال فهو الذي بنى وعي وثقافة جيل كامل وأنا أولهم حيث تربيت على سينما وحيد حامد وظلت جمله الحوارية راسخة في عقلي وعقل كل أبناء جيلي".

وأعربت مقدمة البرنامج عن إعجابها الشديد بحضور الشباب في ندوة اليوم : "وحيد حامد علمنا نواجه ومنخافش ونحلم ونعيش طيور الظلام والتطرف والرجعية، وحيد حامد قال يوم الخميس خليتوني أحب أيامي وأنا بقوله وإنت خليتنا نحب أيامك وأيامنا".