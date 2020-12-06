جماهير الأهلي عن تعليق عمرو أديب على الفوز بالكأس: هيموتنا ضحك

تفاعلت جماهير النادي الأهلي، بشكل كبيرمع تعليقات الإعلامي عمرو أديب، أمس السبت، عقب فوز الأحمر على طلائع الجيش، في نهائي بطولة كأس مصر، ليحقق الأهلي البطولة الثالثة هذا الموسم.

وكان عمرو أديب، قد خرج من خلال برنامجه "الحكاية"، المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، ليعرب عن حزنه وإحباطه بمواصلة الأهلي تحقيق البطولات، ولكن بطريقة ساخرة، حيث قال ساخرًا: " هو فيه بطولة لسه الأهلي مخدهاش؟، فيه بطولة الترماي مثلا؟، ده ناقص ياخد بطولة البلي، بصراحة حرام، عمرو عيط وتعب، هو الأهلي عنده إيه غير عد البطولات؟ واحنا عندنا إيه غير الحسد، كفاية يا أخي معندكش اخوات بنات؟، أنا مركب دعامة وقلبي لا يتحمل كل ده".

رد فعل عمرو اديب هيموتني ضحك pic.twitter.com/CCW6hPCtlW — Ahmed Gaber (@DrAhmedGaber987) December 5, 2020

تعليق "أديب" الساخر على فوز الأهلي، تفاعل معه الكثير من مشجعي الأحمر، حيث أصبح اسم الإعلامي عمرو أديب، واحدا من أكثر الأسماء تداولا على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

ونشر أحمد جابر، مقطع فيديو لتصريحات "أديب"، معلقا عليها: "عمرو أديب هيموتني من الضحك".

وسخرت شيماء أحمد، من تصريحات أديب، بصورة معبرة عن تشجيعها للأهلي وفوزه بالبطولات معلقة عليها: "ها عندنا بطولات إيه بكرا؟".

ونشرت ماجدة فتحي، صورة لبطولات الأهلي الثلاث هذا الموسم، معلقة عليها: "بالعند بقا في عمرو أديب"

ونشر حساب باسم "دكتورة مروة الأهلاوية"، مقطع فيديو لتصريحات عمرو أديب، معلقة عليه: "تعليق عمرو أديب علي فوزنا بالكأس.. معلش".

وغرد حساب باسم "تريبل" على تصريحات عمرو أديب: "بحب ريأكشنات عمرو أديب أوي".

ونجح الأهلي، في حصد بطولة كأس مصر، بعد الفوز على طلائع الجيش، بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد برج العرب، أمس.

واحتكم الفريقان لركلات الترجيح بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

الدقيقة 65، شهدت هدف الأهلي الوحيد عن طريق محمود عبدالمنعم كهربا، بعد تسديدة رائعة على يسار محمد بسام، وفي الدقيقة (90+1) نجح ناصر منسي، في تسجيل هدف التعادل برأسية رائعة.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لصالح خالد سطوحي في الدقيقة الثامنة، بداعي التسلل، وعاد الحكم محمد الحنفي، لغرفة الفيديو من أجل التأكد من صحة الهدف، وأكد "الفار" قرار حكم الراية.